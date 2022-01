Mandat za wyprzedzanie w 2022 r. Kierowca dostał 5000 zł za wyprzedzenie traktora

O nowych przepisach i ich stosowaniu w praktyce opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Podlaska Policja chwali się kolejnym rekordem. Kierujący tirem obywatel Litwy dostał... 5 tys. zł mandatu. Za co ta kara? Na pozór manewr nie wydaje się specjalnie rażący. Prowadzący nie wytrzymał i postanowił wyprzedzić wlekący się po drodze traktor. Niestety wybrał sobie złe miejsce do wykonania manewru. Wyprzedzał jadąc pod górkę i dojeżdżając do szczytu wzniesienia. A to dopiero początek. Bo załapał się też na linię podwójną ciągłą i być może nawet znak zakazujący wyprzedzania.

Wyprzedził w złym miejscu. Ale skąd aż 5 tysięcy mandatu?

Policjanci z grupy Speed dołączyli do informacji o mandacie nagranie. Z tego niestety niewiele wynika. Widać tira wyprzedzającego pod górę. Tyle! Filmik trwa dosłownie 20 sekund, przy czym pierwsze 3 czy 4 pokazują wyłącznie... przydrożne drzewa, bo radiowóz akurat pokonuje zakręt. A to oznacza, że nie do końca łatwo jest powiedzieć czemu policjanci zdecydowali się na aż tak wysoki mandat. Szczególnie że przewinienia w czasie wyprzedzania rzeczywiście po 1 stycznia 2022 roku kosztują więcej. Więcej to jednak znaczy tysiąc, a nie pięć tysięcy.

Mandat wypisany na 5 tys. zł dla kierowcy litewskiego tira musi oznaczać jedno – nagromadzenie wykroczeń lub... recydywę. Możliwych scenariuszy jest wiele. Najbardziej prawdopodobny wydaje się jednak ten, w którym policjanci postanowili ukarać Litwina za wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na zakazie określonym znakiem drogowym, a do tego za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakładając dodatkowo, że jest to kolejne poważne wykroczenie kierującego, w sumie uzbierała się astronomiczna kwota.

Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia plus recydywa to 2 tys. zł. Wyprzedzanie na zakazie plus recydywa kolejne 2 tys. zł. Stworzenie zagrożenia 1 tys. zł. W sumie 5 tys. zł.

Na szczęście nie każde wyprzedzanie musi kosztować 5 tysięcy zł!

Powyższe wyliczenie bardzo jasno pokazuje, że... nie każde wyprzedzanie musi kosztować 5 tys. zł. Litwin miał po prostu pecha. Po pierwsze dlatego, że na tak wąskiej drodze trafił na powolny traktor. Po drugie dlatego, że nerwy musiały mu puścić akurat w takim miejscu i to jeszcze pod okiem grupy Speed. No dobrze, ale skoro kierowca litewskiego tira miał pecha, to ile przeciętny Kowalski może dostać za wyprzedzanie? Przypadków jest kilka. Opisujemy je poniżej.

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 1500 zł i 10 pkt karnych

wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 1000 zł i 5 pkt karnych

wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 1000 zł i 5 pkt karnych

wyprzedzanie na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany – 1000 zł i 5 pkt karnych

wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 1000 zł i 3 pkt karne

wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim – 1000 zł i 10 pkt karnych

wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 1000 zł i 5 pkt karnych

wyprzedzanie przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany

wyprzedzanie na zakazie drogowym – 1000 zł i 5 pkt karnych

Warto pamiętać o tym, że kwoty wskazane powyżej są kwotami bazowymi. Gdy wykroczenie w czasie wyprzedzania jest drugim poważniejszym wykroczeniem w ostatnim czasie, kwota wzrośnie dwukrotnie. W sytuacji, w której kierowca nie przyjmie mandatu, sąd może mu wlepić nawet 30 tys. zł grzywny.