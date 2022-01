E-Transit z polskimi cenami. Pierwsze elektryczne auto dostawcze od Forda

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford wprowadza elektrycznego Transita, który po prostu nazywa się E-Transit. Oparty jest on na wersji Trend i oferowany będzie w 22 wariantach.

Obojętnie jaki wariant się wybierze, to pod podłogą będzie miał akumulatory o pojemności użytecznej na poziomie 67 kWh. Auto jest dostępne w trzech wersjach nadwozia – van, van brygadowy oraz podwozie z pojedynczą kabiną.

Każda wersja dostępna jest w dwóch wersjach silnikowych o mocy 184 KM lub 269 KM. Obojętnie jaką moc będzie miało auto, moment obrotowy zawsze będzie taki sam – 430 Nm. Napęd za każdym razem na tylne koła.

W wersji van, auto jest dostępne w dwóch wariantach 350 i 425. Możliwe są również dwie wysokości dachu – H2 (średni) i H3 (wysoki), a także trzy możliwości rozstawu osi – L2 (średni), L3 (długi) i L4 (długi z wydłużonym nadwoziem).

Zasięg dostępnych w Polsce wersji wynosi od 240 kilometrów dla wersji 350 L4H3 do 308 km dla wersji 425 L4H3.

Jak natomiast kształtują się ceny? Najtańszą wersją jest wariant z 184 KM mocy, 350 L3 i podwoziem z kabiną – kosztuje on od 274.991,10 zł, jest to cena detaliczna z VAT. Najdroższy model ma 269 KM, 425 L3 i jest to van brygadowy – jest cena zaczyna się od 307.112,55 zł z VAT.

Tak natomiast prezentują się najtańsze i najdroższe warianty z VAT w zależności od wersji nadwozi:

Podwozie z kabiną:

- 184 KM, 350 L3 – od 274.991,10 zł

- 269 KM, 425 L4 – od 287.875,35 zł

Van:

- 184 KM, 350 L2 – od 283.607,25 zł

- 269 KM, 425 L4 – od 301.165,50 zł

Van brygadowy:

- 184 KM, 425 L3 – od 298.225,80 zł

- 269 KM, 425 L3 – od 307.112,55 zł

Produkcja modelu rozpocznie się już za miesiąc, a dostawy do klientów planowane są jeszcze w tym roku.