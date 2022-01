Kto może zatrzymać kierowcę do kontroli? O policji wie każdy. Ale co z wojskiem?

O przepisach drogowych ludzkim językiem szerzej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Kontrola drogowa kojarzy się przede wszystkim z Policją. I to skojarzenie dość właściwe. Szczególnie że funkcjonariusze pracujący w tej formacji mogą kierowcę nie tylko zatrzymać, ale i mają naprawdę szerokie uprawnienia. Przepisy pozwalają im na sprawdzenie dokumentów kierującego i pojazdu, skontrolowanie stanu technicznego auta, przeprowadzenia badania trzeźwości, rejestrowanie wykroczenia za pomocą specjalnej aparatury czy też ukaranie kierowcy mandatem karnym, a nawet przeszukanie samochodu.

Czy wojsko może zatrzymać do kontroli? A terytorialsi?

Warto jednak pamiętać o tym, że policja nie jest jedyna służbą, którą kierujący mogą napotkać na swojej drodze. Jakie uprawnienia mają funkcjonariusze innych formacji? Na początek warto wziąć na warsztat wojsko – bo to szczególnie łatwo jest zobaczyć teraz na drodze. W tym punkcie mamy dwie informacje. Jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że zwykły wojskowy nie ma prawa do zatrzymania samochodu na drodze. Zła jest taka, że prawo takie otrzymuje już członek Żandarmerii Wojskowej. To jednak nadal dopiero połowa informacji.

Umundurowany żandarm wojskowy może zatrzymać samochód do kontroli drogowej. Ma do tego pełne prawo. Tylko że tak właściwie to na tym... kończą się jego uprawnienia. W przypadku aut prywatnych nie może nawet skontrolować dokumentów – nie mówiąc już o wypisaniu mandatu czy chociażby badaniu trzeźwości. O dokumenty pojazdu i kierowcy może poprosić tak naprawdę w jednym przypadku. Wtedy, gdy pojazd należy do wojska. Warto w tym punkcie wspomnieć, że żandarm wojskowy może chociaż zatrzymać pojazd na drodze. Dla porównania żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej nie może nawet tego!

Straż Graniczna? Prawie takie uprawnienia jak Policja!

Wojsko praktycznie nie ma żadnych uprawnień w stosunku do kierujących autami osobowymi. Tego samego nie da się już powiedzieć o... Straży Granicznej. Bo ta formacja ma praktycznie takie same uprawnienia co Policja. Co niezwykle ważne, dotyczą one całego terytorium kraju – nie tylko stref granicznych. To raz. Dwa strażnik graniczny w przeciwieństwie do policjanta, w każdym przypadku musi być umundurowany.

Kontrola drogowa i ITD. Co mogą inspektorzy?

Jak wygląda kwestia zatrzymywania pojazdów na drodze w przypadku ITD? Inspektorzy również mają szerokie uprawnienia w stosunku do kierujących autami osobowymi. Mogą samochód zatrzymać, skontrolować jego dokumenty i stan techniczny, a nawet zbadać poziom trzeźwości kierującego. Co więcej, mogą posługiwać się urządzeniami mierzącymi prędkość i rejestratorami, a do tego mają możliwość wystawienia mandatu i punktów karnych. Warunek tak naprawdę jest jeden. Inspektor ITD w każdym przypadku musi być umundurowany.

Najmniej uprzywilejowana Straż Miejska i Leśna

Uprawnienia do kontrolowania kierowców na drodze ma też Straż Miejska lub Gminna. Tu ponownie jednak ustawodawca zastosował zasadnicze ograniczenia. Możliwość zatrzymania pojazdu i ukarania jego kierowcy mandatem ogranicza się bowiem do przypadku prowadzących, którzy nie zastosowali się do znaku zakazującego ruchu lub naruszyli przepisy odnoszące się do postoju i zatrzymania. Jeszcze bardziej okrojone uprawnienia ma Straż Leśna. W tym przypadku do zatrzymania auta może dojść w przypadku naruszenia zakazu ruchu lub postoju w lesie, ewentualnie gdy występuje przypuszczenie, że kierujący może wywozić z lasu drzewo lub jest pod wpływem alkoholu.