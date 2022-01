Rozbudowa autostrady A2 z Łodzi do Warszawy zagrożona? Na inwestycję nie ma pieniędzy

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

Autostrada A2 ciągnie się od granicy polsko-niemieckiej i kończy w Kałuszynie na wschód od Warszawy (z przerwą w samej stolicy, gdzie A2 "zamienia się" w Południową Obwodnicę S2). Pomimo ponad 520 km długości (docelowo A2 będzie nieco dłuższa), to jednak niespełna 90-kilometrowy odcinek łączący Warszawę i Łódź cieszy się największą popularnością. Nic dziwnego, stanowi bardzo wygodne dla kierowców połączenie pomiędzy największym i trzecim największym miastem w Polsce (pod względem liczby mieszkańców).

Kluczowy odcinek A2 ma zostać poszerzony. O ile znajdą się pieniądze

GDDKiA planuje rozbudowę tego, bardzo ważnego odcinka A2 tak, aby pomieścił większe natężenie ruchu. Fragment ciągnący się od węzła Łódź Północ do Pruszkowa ma zostać rozbudowany na całej długości o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Z kolei fragment od Pruszkowa do końca tego odcinka A2 do granicy Warszawy dostanie czwarty pas ruchu. Do poszerzenia drogi w dużej mierze wykorzystany zostanie pas zieleni oddzielający jezdnie.

Tymczasem okazuje się, że inwestycja nie ma zapewnionego finansowania. Potwierdziła to właśnie rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA w rozmowie z portalem money.pl. Możliwe więc, że przeciągające się rozpisanie przetargu na rozbudowę drogi spowodowane jest brakiem pieniędzy na inwestycję.

Początkowo przetargi miały zostać ogłoszone w 2021 roku, ale tak się nie stało. GDDKiA pochwaliła się za to rychłym startem konsultacji rynkowych, czyli rozmów na temat inwestycji z największymi wykonawcami w Polsce. Rozmowy mają pozwolić przede wszystkim na ustalenie ostatecznego kształtu rozbudowy oraz jak największe ograniczenie kosztów inwestycji.

Zdaniem portalu, rozmowy będą trwały do połowy marca lub tak długo, aż uda się ustalić ostateczny kształt inwestycji. Oznacza to, że przetargi wystartują najpewniej dopiero w drugiej połowie tego roku, a oddanie gotowych odcinków po rozbudowie przesunie się zapewne o rok.

Coraz więcej samochodów na A2

To o tyle istotne, że popularność tego odcinka A2 stale rośnie. Z danych GDDKiA przytaczanych przez portal wynika, że jeszcze w 2015 roku fragment Łódź Północ - Łowicz pokonywało średnio 38,9 tys. pojazdów dziennie, a odcinek Pruszków - Konotopa średnio 75,2 tys. pojazdów dziennie. Dane za lata 2020-2021 pokazują znaczy wzrost ruchu, pomimo ograniczenia mobilności z powodu pandemii - do odpowiednio 53 tys. i 93,1 tys. pojazdów dziennie.

Co więcej, autostrada A2 ma zostać przedłużona (do granicy z Białorusią), co może wpłynąć na dalszy wzrost ruchu, również na odcinku łączącym Warszawę i Łódź. Na dodatek, mniej więcej w połowie drogi między tymi miastami, w sąsiedztwie autostrady A2 rząd planuje wybudować Centralny Port Komunikacyjny, co będzie oznaczało kolejny wzrost ruchu na A2. Wygląda więc na to, że GDDKiA nie ma większego wyboru i musi znaleźć pieniądze na rozbudowę kluczowego odcinka autostrady.

