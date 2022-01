W końcu dojazd do Świnoujścia ekspresówką. Jest ZRID na ważny odcinek S3

O nowych drogach w Polsce piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl

Droga ekspresowa S3 to zdecydowanie jedna z najważniejszych dróg na zachodzie Polski. Docelowo ma mieć około 470 km i połączyć Świnoujście z czeską granicą w Lubawce. Przebiega południkowo przez trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie oraz dolnośląskie. W kilku miejscach będzie się łączyć z ważnymi arteriami wschód-zachód (m.in. A2 i A4). Większość S3 już jest oddana kierowcom. Brakuje tych skrajnych odcinków - do południowej granicy i właśnie do Świnoujścia. Dla mieszkańców północnej Polski GDDKiA ma bardzo dobre informacje.

Koniec budowy S3 coraz bliżej

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Dargobądz o długości 17 km. Dzięki temu, po przekazaniu wykonawcy w ciągu 7 dni placu budowy, możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych

- poinformowała GDDKiA w oficjalnym komunikacie. To ostatnia taka decyzja dla S3. Już w zeszłym roku wydano ZRID dla Dargobądz - Troszyn, a drogowcy już pracują na Dolnym Śląsku na odcinku Bolków - Lubawka.

Budowa fragmentu S3 Świnoujście - Dargobądz ma się zakończyć w 2024 roku. Wtedy cała ekspresówka od wybrzeża Bałtyku do granicy z Czechami będzie gotowa.

Budowa S3 na południu fot. GDDKiA

S3 do Świnoujścia

Żeby przyspieszyć prace budowę S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn podzielono na dwa odcinki. Fragment na który zdobyto ZRID będzie się zaczynał od ronda na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu. Koniec odcinka nastąpi przed węzłem Dargobądz. Od tego węzła będzie rozpoczynał się odcinek Dargobądz - Troszyn. Nowobudowana S3 włączy się w istniejącą obwodnicę Troszyna.

Obecna DK3 na tym odcinku jest jednojezdniowa, co nie zapewnia odpowiedniej przepustowości dla ruchu drogowego i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo (np. potencjalne zderzenia czołowe). Dlatego konieczna jest budowa dwujezdniowej S3, która zapewni możliwość przejazdu bez zatorów i spowolnień ruchu. Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę rozwój połączeń promowych i portu w Świnoujściu

- podkreśla GDDKiA. Ostatni odcinek S3 ma mieć 17 km. Rozpoczyna się od połączenia z tunelem w Świnoujściu w pobliżu terminala promów morskich, a kończy na zachód od węzła Dargobądz. Na trasie powstaną cztery węzły drogowe - Świnoujście, Świnoujście LNG, Świnoujście Łunowo i Międzyzdroje. Wybudowanych zostanie również 10 wiaduktów i dwie estakady oraz kładka dla pieszych.

