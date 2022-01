Wyświetliły mi się dwie kontrolki. Też takie masz? Wyglądają groźnie, ale spokojnie

O eksploatacji samochodu więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Bezpieczeństwo jest tym słowem, które od lat szczególnie leży na sercu włodarzom europejskim, ale i producentom samochodów. Właśnie dlatego współczesne pojazdy są wyposażane w coraz bardziej rozbudowane funkcje diagnostyczne. Monitorują nie tylko pracę silnika czy podstawowych układów, ale również pogodę, widoczność czy warunki drogowe. Skutek? Może się okazać, że po rozruchu silnika na tablicy zegarów w aucie zaświeci się zestaw pomarańczowych kontrolek. Te jednak nie zawsze oznaczają informację o usterce. Czasami raczej chodzi o to, aby zaalarmować kierowcę i ostrzec go przed zagrożeniem.

Kontrolki ostrzegawcze czasami tylko informują

Większość kontrolek ostrzegawczych nie ma groźnego charakteru – informują o potencjalnym problemie, a nie oznaczają usterki. Producenci dedykują miejsce na zegarach lampce informującej np. o niskim poziomie paliwa w baku, niskim poziomie płynu do spryskiwaczy w zbiorniczku wyrównawczym czy możliwym oblodzeniu nawierzchni (pojawia się automatycznie przy temperaturze oscylującej w granicy 0 stopni Celsjusza). Na żółto świeci się też kontrolka informująca chociażby o uruchomieniu świateł przeciwmgłowych czy przepaleniu się jednej z żarówek oświetlenia zewnętrznego.

Kontrolka świeci się cały czas? To może być usterka

No dobrze, ale kiedy pojawienie się kontroli ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym powinno zmusić kierowcę do szybszego działania? Przypadków takich jest kilka. Pierwszym z nich jest pojawienie się lampki informującej o niskim ciśnieniu powietrza w oponach. Czasami wynika to ze złapania gumy, a czasami tylko zmiany temperatury i idącej za nią zmiany ciśnienia powietrza w kołach. Mimo wszystko warto pojazd zatrzymać i sprawdzić czy koła są napompowane prawidłowo. Bez diagnostyki prawdopodobnie nie obejdzie się też np. w przypadku pojawienia się kontrolki symbolizującej układ ABS, świece żarowe, poduszkę powietrzną, układ ESP czy system wtrysku paliwa.

Kontrolka ostrzegawcza informuje też o... działaniu systemu!

Zaświecenie się pomarańczowej kontrolki ostrzega kierowcę. Czasami powodem powstania ostrzeżenia może być jednak wyłącznie chwilowy błąd odczytu, a nie usterka układu. W razie pojawienia się lampki warto zatem np. na chwilę zgasić silnik. Czasami zresetowanie komputera pozwala na wykasowanie chwilowych odczytów i błędów. Po ponownym rozruchu kontrolka często nie włącza się ponownie. A to nie koniec. Dla przykładu kontrolka ESP lub ABS może się samoczynnie zaświecić i zgasnąć w czasie jazdy. To oznacza po prostu chwilowe uruchomienie systemu na śliskiej nawierzchni.

To samo dotyczy lampki z symbolem świec żarowych – informuje o nagrzewaniu świec żarowych przed rozruchem diesla, lampki z logo poduszki powietrznej – symbolizuje kontrolę poprawności pracy układu przed rozruchem silnika czy lampki z symbolem filtra DPF – informuje o czyszczeniu osadnika w czasie jazdy.