Już dziś premierę będzie mieć Bronco Raptor. Oczekiwania są duże

Ford nie podał zbyt wielu informacji o nowej odmianie Bronco – Raptor. Wiadomo natomiast, że auto zadebiutuje w salonach latem tego roku.

Zobacz wideo W Mustangu Mach-E, duch Mustanga nie zginął. Sprawdzamy forda nowej ery

Nowe zdjęcie opublikowane przez Forda wiele nie zdradza. Właściwie to nic. Z poprzednich przecieków natomiast wiadomo, że Bronco zyska duży napis FORD na grillu, podobnie jak ma to miejsce w modelach F-150 i Ranger. Auto posiadać ma też stalowy przedni zderzak.

Inne zmiany w stosunku do standardowego Bronco, są poszerzone błotniki, które muszą pomieścić opony o rozmiarze 37 cali. Model będzie miał również unikalne zawieszenie i podwójny układ wydechowy. Więcej jednak informacji o tym pojawi się już po premierze.

Chociaż pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, co będzie zasilać Bronco Raptor, najnowsze doniesienia sugerują, że może on używać tego samego 3,5-litrowego silnika EcoBoost V6 z podwójnym turbodoładowaniem, co w F-150 Raptor. W pickupie wytwarza on 456 KM i 691 Nm momentu obrotowego.

Bronco Raptor zadebiutuje już za niecałe pół godziny czasu lokalnego.