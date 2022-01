Która marka rządziła w Google w 2021 r.? Wcale nie Tesla. Polski nr 1 bierze wszystko

Toyota jeszcze jakiś czas temu toczyła zacięty pojedynek z dwoma innymi superkoncernami motoryzacyjnymi o miano globalnego numeru 1. Pierwszy z rywalizacji odpadł amerykański General Motors. Na placu boju została jeszcze Grupa Volkswagena, ale w ostatnich latach Japończycy i ich zdystansowali.

REKLAMA

O sytuacji w branży motoryzacyjnej więcej dowiesz się na stronie głównej gazety.pl

Toyota to numer 1 na całym świecie

Aktualnie Toyota to marka sprzedająca najwięcej nowych samochodów na świecie, o bardzo silnej pozycji również na rynku wtórnym. Toyota jest producentem najczęściej kupowanych globalnych modeli, jak Corolla, RAV4 czy Camry, a jednocześnie jej gama na poszczególnych rynkach jest indywidualnie dopasowana do ich specyfiki. Każdy z tych modeli w swojej klasie jest w ścisłej czołówce sprzedaży, bardzo często plasuje się na pierwszym miejscu. Popularną nad Wisłą Corollę w wielu rankingach zobaczycie na pierwszym miejscu jako najlepiej sprzedający się samochód na świecie w ogóle. Toyota ma też w swojej ofercie modele, które po prostu ciekawią kierowców - za przykład mogą tu służyć choćby sportowe GR Yaris oraz GR Supra. O w pewnych kręgach legendarnych Hiluxie i Land Cruiserze nawet nie wspominamy.

Zobacz wideo Toyota Mirai - wybieramy się w podróż do przyszłości samochodem elektrycznym zasilanym wodorem

W Google Toyota też bierze wszystko

O mocnej pozycji Japończyków na świecie świadczą nie tylko liczby, ale też zainteresowanie w internecie. Użytkownicy Google, gdy chcieli znaleźć informacje o markach samochodowych, wpisywali Toyotę aż w 31 procentach przypadków.

Patrząc na wyniki w poszczególnych krajach, Toyota była najczęściej wyszukiwana w 47 z nich. To oznacza bardzo dużą przewagę nad konkurentami – druga najpopularniejsza marka w przeglądarce Google zajęła pierwsze miejsce w 29 państwach. Portal comparethemarket.com.au przeanalizował dane z Google Trends w 154 krajach. Jak wyglądała czołówka tego ciekawostkowego rankingu?

Toyota - nr 1 w 47 krajach BMW - w 29 Mercedes - w 23 Audi - w 11 Kia - w 7 Hyundai - w 6 Tesla - w 5 Renault - w 4 Ford - w 4 Honda - w 3

Opinie Moto.pl: Toyota GR Yaris - radość kierowców, sukces inżynierów i... koszmar księgowych

W kryzysowym roku 2021 r. Toyota umocniła się w Europie

Do znakomitych wyników japońskiej marki nad Wisłą się przyzwyczailiśmy, ale w skali całego kontynentu Japończycy musieli uznawać wyższość lokalnych marek. W 2021 r. radzili sobie jednak znacznie lepiej niż cały rynek i odnotowali znaczący wzrost sprzedaży. Do kierowców trafiło 1 076 300 samochodów Toyoty i Lexusa, czyli aż o 8,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Większość koncernów, głównie w obliczu niedoborów półprzewodników i mikroczipów, o takim wyniku mogła tylko pomarzyć. Udział TME w Europie wzrósł do rekordowego 6,4 proc. Toyota (już bez Lexusa) odpowiadała w 2021 r. za 6,3 proc. rynku, a więc umocniła się o 0,6 punktu procentowego. Licznik sprzedanych aut dobił do 1 003 859 sztuk (rok do roku poprawa aż o 9 proc.). Za 55 proc. tego wyniku odpowiadają trzy samochody - Corolla, Yaris i RAV4. Cała trójka to powszechny widok na polskich drogach.

Toyota Yaris Hybrid fot. Filip Trusz