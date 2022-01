ADAC wybrał najbardziej ekologiczny samochód. Nie, nie jest to elektryk

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

ADAC przygotował zestawienie 112 modeli, które są najbardziej przyjazne środowisku. Zestawienie to nazywa się ADAC EcoTest 2021. Sprawdzono zarówno samochody elektryczne i hybrydowe (w tym plug-in), ale także spalinowe (również diesle) i wodorowe. Nie zabrakło także tych, które są zasilane gazem ziemnym CNG.

Sprawdzano, ile dany samochód emituje zanieczyszczeń podczas użytkowania, ale to nie wszystko. Sprawdzono również jak przebiega proces produkcji i na ile jest on ekologiczny. Pamiętano również, że chociaż auta elektryczne nie wypuszczają zanieczyszczeń podczas użytkowania, to jednak energia skądś się bierze, dlatego wzięto pod uwagę ilość zanieczyszczeń z elektrowni.

Wyniki powstały na podstawie obliczenia według miksu energetycznego Niemiec. Nie można zatem przełożyć tamtych wyników do innego kraju, w tym do Polski. Rezultaty były następnie przekładane na punkty, aby później zostać podzielone w pięciogwiazdkowej skali. Oczywiście samochody były podzielone na klasy. Nie zmienia to jednak faktu, że 5 gwiazdek to najbardziej ekologiczny pojazd, a 1 znaczy najmniej.

Jak się okazuje dwa pierwsze miejsca nie zajmują samochody elektryczne, są to bliźniacze modele z Grupy Volkswagena, które napędzane są gazem ziemnym – Seat Leon 1.5 TGI (103 pkt.) oraz Volkswagen Golf 1.5 TGI (102 pkt.). Dopiero na trzecim miejscu znalazło się auto elektryczny i był nim Hyundai Kona Electric 64 kWh (101 pkt.). Najgorszym autem, które zdobyło najmniej punktów i co za tym idzie jedynie jedną gwiazdkę okazało się Porsche Cayenne E-Hybrid (27 pkt.).

Tak wygląda zestawienie najbardziej ekologicznych samochodów według rankingu ADAC EcoTest 2021, które zdobyły pięć gwiazdek:

Seat Leon 1.5 TGI – gaz ziemny, 103 pkt.

Volkswagen Golf 1.5 TGI – gaz ziemny, 102 pkt.

Hyundai Kona Electric 64 kWh – elektryczny, 101 pkt.

Fiat 500e Cabrio 42 kWh – elektryczny, 99 pkt.

Renault Twingo Z.E. – elektryczny, 98 pkt.

Polestar 2 Long Range Single Motor – elektryczny, 95 pkt.

Opel Corsa-e – elektryczny, 94 pkt.

Toyota Mirai – ogniwa wodorowe, 93 pkt.

Suzuki Swace 1.8 Hybrid – hybryda, 90 pkt.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid – hybryda, 90 pkt.

Pełną listę można znaleźć na oficjalnej stronie organizacji.