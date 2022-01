Wycieraczki zostawiają smugi i brudzą szybę? Jest na to bardzo prosty sposób

Więcej porad eksploatacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazety.pl.

Pogoda w ostatnich dniach jest bardzo nieprzewidywalna. Wieczorem lub po południu kierowcy są narażeni na opady śniegu, tylko po to, aby w ciągu dnia pojawiły się roztopy. A w takich warunkach konieczna jest uwaga, ale i sprawne wycieraczki. Co zatem powinien zrobić kierowca, który odkryje że wycieraczki w jego aucie podczas pracy pozostawiają smugi na szybie? Zanim podjedzie do sklepu motoryzacyjnego po komplet nowych piór, powinien się upewnić że starego nie da się naprawić. Jest prosty trik, który już w kilka sekund może skutecznie zaradzić problemowi.

Prosty trik i smugi z szyby znikną

Smugi powstające na szybie w czasie pracy wycieraczek często wcale nie wynikają z uszkodzenia piór. O problemie decydować mogą też zalegające na gumie zanieczyszczenia lub np. grudki lodu. W takim przypadku pióro nie pracuje równomiernie całą powierzchnią na szybie i powstają smugi. Co zrobić? Najlepiej zjechać na przydrożny parking lub stację benzynową i sprawdzić gumowe końcówki wycieraczek. Warto je przetrzeć ręką lub chusteczką higieniczną.

Wydaje się to proste, ale nie zawsze takie jest. O ile brud dość szybko powinien zniknąć z powierzchni gumowego pióra, większy problem może być z lodem. Czasami woda przymarza na tyle dobrze, że próbując usunąć ją siłą można uszkodzić wycieraczkę. W takim przypadku kierowca może poczekać aż lód zostanie choć w części rozpuszczony np. przez nawiew skierowany na przednią szybę, ewentualnie podgrzewanie przedniej szyby.

Prostym sposobem zapobiegania zbieraniu się lodu na wycieraczkach w czasie postoju jest... postawienie ich na sztorc.

Zaczęło się wielkie stawianie wycieraczek. Komu to potrzebne?

Pióra są czyste, a smugi i tak powstają?

A co, jeśli wyczyszczenie wycieraczek nie pomoże? Taki scenariusz oznacza, że prosty trik nie jest wystarczający i to nie dlatego, że kierowca zrobił coś źle. Czyszczenie nie zawsze pomaga, ponieważ winne mogą zużyte pióra. Sezon zimowy nie jest najlepszym momentem na montaż nowych wycieraczek. Warto jednak pamiętać o tym, że mówimy o dobrej widoczności, czyli bezpieczeństwie, a komplet nowych wycieraczek kosztuje kilkadziesiąt złotych. Nie stanowi zatem zaporowego wydatku.

Gdy zużyją się pióra, wycieraczki często pozostawiają nie tylko smugi. Mogą też piszczeć, trąc o szybę lub przeskakiwać w czasie pracy.

Zużyte pióra to... mandat i porysowana szyba!

Smugi na szybie powstające podczas pracy wycieraczek, ewentualnie problem piór ze zbieraniem wody, mogą w skrajnym przypadku ograniczyć kierowcy widoczność. A na taką sytuację szczególnie w złych warunkach pogodowych ma prawo zareagować m.in. patrol policji. Co to oznacza? W skrajnych przypadkach możliwe jest nawet zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu – w końcu wycieraczki nie są sprawne. Ale raczej spodziewajcie się mandatu. Nie ma tu jednej konkretnej stawki, a wiele zależy od samego policjanta i tego, jak bardzo brudna i zaśnieżona jest nasza szyba. Mandat waha się od 20 do 500 zł.

Na tym jednak nie kończy się problem z niesprawnymi wycieraczkami. Zużyte pióra mogą doprowadzić do porysowania przedniej szyby. To mało estetyczne i również niebezpieczne. Rysy odbijają bowiem światła innych aut szczególnie po zmroku. Wymiana szyby kosztuje od jakiś 250 do ponad 2000 zł.