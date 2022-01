Wyjątkowy NISMO 400R trafił na sprzedaż. Jest droższy od Porsche Carrera GT

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

NISMO 400R powstał na bazie Skyline GT-R R33. Powstało jedynie 40 sztuk tego modelu i teraz jeden z nich jest dostępny do kupienia.

Pod maską znajduje się 2,8-litrowy silnik RB o nazwie kodowej RB-X GT2. To wyścigowy silnik firmy REINIK z parą turbosprężarek i całkowitą mocą oko 400 KM. Mimo to ten samochód to znacznie więcej niż tylko specjalny silnik.

Kupując Skyline’a szuka się takiego z konkretnym kolorem. I chociaż Deep Marine Blue jest rzadkością, to jest to ostatni GT-R V-Spec w tym kolorze, co czyni go znacznie rzadszym. Co ciekawe z wcześniej wspomnianych 40 sztuk, które powstały, ostało się do dzisiejszych czasów jedynie 19. Co czyni jeszcze bardziej wyjątkowym ten oferowany egzemplarz przez HJA Group.

Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że wiele części NISMO przeznaczonych tylko do 400R jest nieosiągalnych samodzielnie. NISMO i Nissan nigdy nie sprzedawały tych części na rynku wtórnym ani jako dodatki dla innych właścicieli Skyline. Ten sportowy samochód jest z tego powodu super rzadki, bardzo szybki i historycznie ważny, ponieważ ustanowił poprzeczkę dla przyszłości GT-R’ów.

Cena za NISMO 400R wynosi 1.600.000 funtów.