Dobre wieści dla miłośników Bałtyku. Autostrada A1 będzie szersza na odcinku Włocławek-Toruń

To wiadomość, która z pewnością ucieszy wszystkich udających się nad polskie morze, nie tylko w okresie wakacyjnym. Wielu kierowców nie raz stało przed Toruniem w ogromnych korkach, ale za jakiś czas sytuacja powinna się poprawić. Autostrada A1 na odcinku Włocławek-Toruń zostanie poszerzona o trzeci pas ruchu, którego szerokość będzie wynosić 3,75 m. Pojawi się na każdej jezdni pomiędzy węzłami Włocławek Północ-Toruń Południe.

Wspomniany odcinek będzie mieć łącznie 34,8 km. Powodem rozbudowy ma być prognozowany wzrost ruchu na tym fragmencie autostrady, w szczególności po przejęciu ruchu z drogi ekspresowej S10. Ma to związek z planowaną budową S10 na odcinku od węzła Włocławek Północ do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50/S50).

Dzięki tej inwestycji ma zwiększyć się bezpieczeństwo, przepustowość oraz umożliwi efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego powstałego na trasach dojazdowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Według przewidywań średnia ilość pojazdów poruszających się po tym odcinku do 2050 r. wzrośnie od 64,3 tys. poj./dobę do 67,2 tys. poj./dobę. Z tego powodu zdecydowano się na inwestycję. Szacunkowy koszt całej inwestycji to ok. 490 mln zł. Jednak nieprędko ujrzymy efekty. Prace przygotowawcze poprzedzające przebudowę tego odcinka autostrady, są zaplanowane na lata 2022-2026.