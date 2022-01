Hipersamochód od Peugeota. Jest hybrydą i wystartuje w zawodach długodystansowych

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Peugeot zaprezentował nowy hipersamochód przeznaczony na wyścigi długodystansowe. Nazywa się 9X8 i jest hybrydą.

Przy nowym sportowym Peugeocie chciano zachować wszystkie elementy, z których jest znany design marki. Projektanci wprowadzili zatem: sylwetkę przyczajonego kota, płynnie biegnące linie nadwozia zwieńczone sportowymi elementami, czyste i mocno wyprofilowane płaszczyzny boków samochodu oraz charakterystyczny układ świateł z trzema śladami pazurów typowych dla marki.

Jak chwali się producent, współpraca pomiędzy projektantami a inżynierami była ścisła i jak jest podkreślane, nigdy wcześniej nie dochodziło do tak bliskich relacji pomiędzy tymi specjalistami. Zazwyczaj samochody przeznaczone do wyścigów długodystansowych były niemal identyczne, a w tym przypadku chciano się od tego odciąć.

Peugeot Sport zagwarantował, by model 9X8 był modelem wchodzącym w nową erę. To właśnie on zapoczątkował nowe logo z głową lwa, a także w jego wnętrzu zastosowano pomysł na i-Cockpit. Ważne by kierowca i kibice nie mieli wątpliwości, że nadjeżdża Peugeot.

Peugeot 9X8 miał za zadanie odciąć się od swoich poprzedników, ale także od samochodów innych marek. To co najbardziej widoczne jest, to brak tylnego spojlera, co według producenta ma być oznaką odwagi i nowego podejścia do kwestii samochodów wyścigowych.

Jak zostało wcześniej wspomniane, 9X8 jest hybrydą, która ma napęd na wszystkie koła. Jest to ukłon do seryjnych modeli 3008 i 508. Łączy 6-cylindrowy, widlasty silnik spalinowy bi-turbo o pojemności 2,6 litra i mocy 500 kW (680 KM), umieszczony na tylnej osi, z silnikiem/generatorem elektrycznym o mocy 200 kW umieszczonym na przedniej osi.

Podsumowując, Peugeot 9X8 ma być charakterystyczny, odważny i nie do pomylenia z innymi pojazdami wyścigowymi na torze. Również w nocy. Już w tym roku okaże się czy udało się to osiągnąć.