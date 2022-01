Zakaz skrętu i nakaz jazdy prosto nie oznaczają tego samego. Różnica jest diametralna

Więcej porad z zakresu prawa o ruchu drogowym znajdziesz też w serwisie Gazeta.pl.

W czystej teorii nie ma różnicy czy bezpośrednio przed skrzyżowaniem zostanie ustawiony znak C-5 "Nakaz jazdy prosto" czy znaki B-21 "Zakaz skrętu w lewo" i B-22 "Zakaz skrętu w prawo". Kierowca napotyka dokładnie tą samą sytuację drogową – musi jechać prosto. Różnica i to zasadnicza pojawia się jednak wtedy, gdy podobne oznaczenia pojawiają się kilkadziesiąt metrów przed światłami. Co to wtedy oznacza?

Gdzie obowiązuje znak zakazu, a gdzie znak nakazu?

Aby rozwikłać tą zagadkę, trzeba się cofnąć do definicji wszystkich trzech znaków. Bo o ile zakazy obowiązują wyłącznie na najbliższym skrzyżowaniu, o tyle nakazy dotyczą już zachowań drogowych podejmowanych od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania. I dla tych, którzy nadal nie czują różnicy, decydująca może się okazać definicja skrzyżowania.

B-21 i B-22: nie skręcisz na skrzyżowaniu

Art. 2 pkt 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię. Skrzyżowaniem nie jest zatem przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Skutek? Jeżeli znaki B-21 "Zakaz skrętu w lewo" i B-22 "Zakaz skrętu w prawo" są ustawione 100 metrów od skrzyżowania, obowiązują wyłącznie na skrzyżowaniu.

"Skrzyżowanie" to połączenie dróg? Wszystko działa inaczej. Prędkość i znaki

C-5: nie skręcisz na skrzyżowaniu i przed nim

Gdy znak C-5 "Nakaz jazdy prosto" jest ustawiony 100 metrów od skrzyżowania, obowiązuje na skrzyżowaniu, ale też w odległości 100 metrów od niego – obejmuje zatem skręt w drogę osiedlową, w drogę wewnętrzną czy wjazd na parking przed marketem. Kierowca w każdym przypadku musi jechać prosto. Jak wskazywaliśmy na początku, różnica zatem występuje i jest zasadnicza.

Mandat za znaki B-21, B-22 i C-5

Co to oznacza w praktyce? Za znakami B-21 "Zakaz skrętu w lewo" i B-22 "Zakaz skrętu w prawo" kierowca otrzyma mandat za zmianę kierunku jazdy wyłącznie na najbliższym skrzyżowaniu. Wyniesie on 200 zł i zostanie uzupełniony 5 punktami karnymi. Jeżeli natomiast prowadzący zdecyduje się na wykonanie manewru za znakiem C-5 "Nakaz jazdy prosto", dostanie mandat nawet w sytuacji, w której skręt wykona przed dotarciem do skrzyżowania. W takim przypadku grzywna będzie wyższa – wyniesie 250 zł i 5 punktów karnych.