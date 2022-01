Zastępca Komendanta miał wolne. Zatrzymał agresywnego kierowcę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

15 stycznia na ul. Piotrkowskiej w Łodzi dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Młody mężczyzna, w wieku 23 lat, poruszał się szybko bordowym Volkswagenem Golfem po ulicy, po czym wyskakiwał z samochodu i zaczepiał przypadkowych przechodniów.

Światkiem całego zdarzenia był Zastępca Komendanta I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji, który w tym czasie miał czas wolny. Skojarzył on, że od kilku dni w mediach społecznościowych krąży informacja o niebezpiecznym mężczyźnie w Golfie, który zaczepia przechodniów i innych kierowców.

Zastępca Komendanta postanowił zareagować i wezwał na pomoc patrol policji, dzięki któremu udało się schwytać niebezpiecznego mężczyznę. Agresywny 23-latek nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania, a mundurowi znaleźli przy nim niebezpieczne narzędzie.

Ze względu na agresywne zachowanie i wątpliwości co do stanu 23-latka został on przetransportowany do szpitala.

Podczas sprawdzania mężczyzny wyszło na jaw, że był już karany za groźby karalne, a kilka dni wcześniej uderzył przypadkowego kierowcę paskiem.

Policja prosi wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia lub te, które zaczepiał agresywny mężczyzna o kontakt z I Komisariatem Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.