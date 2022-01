Dolnośląska grupa SPEED opublikowała wideo. Skrajnie nieodpowiedzialni kierowcy namierzeni [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Od początku stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów, który ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Ma być też straszakiem dla kierowców, którzy nagminnie łamią ograniczenia prędkości i inne przepisy drogowe.

Zobacz wideo Mandaty za prędkość w Polsce. Ile kierowcy zapłacą za jakie przewinienia?

Policjanci z grupy SPEED opublikowali nagranie z wideorejestratorów ze swoich interwencji w powiecie ząbkowickim i wrocławskim na Dolnym Śląsku.

Zobacz wideo Sypią się nowe, wysokie mandaty. Dolnośląska grupa SPEED pokazuje kompilację nagrań

Pierwszy z kierowców wpadł podczas kontroli realizowanych przez funkcjonariuszy z ząbkowickiej drogówki. Mężczyzna przemieszczał się osobowym BMW po drodze krajowej nr 8, niestety przekroczył on dopuszczalną prędkość aż o 55km/h. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, stracił również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Tego samego dnia mandat w wysokości 1000 złotych za przekroczenie prędkości o 44 km/h, przyjął 36-latek jadący kilka kilometrów dalej osobową Toyotą. Niecałą godzinę później kierujący Volkswagenem, nie tylko przekroczył prędkość o 33 km/h, ale również nie zastosował się do znaków. Z uwagi na swoje niebezpieczne zachowanie na drodze, otrzymał mandat w wysokości 1150 złotych, a do jego indywidualnego konta dodano 12 punktów karnych.

Następnym przykładem ignorowania przepisów dotyczących prędkości, stał się kierujący Skodą, który przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym aż o 62 km/h. 26-letni mężczyzna przyjął mandat w wysokości 2 tysięcy złotych i oddał swoje prawo jazdy na 3 miesiące. Natomiast mieszkaniec powiatu lubuskiego, którego policjanci skontrolowali w rejonie Ząbkowicach Śląskich, wyprzedzał w miejscu niedozwolonym oraz nie posiadał przedniej tablicy rejestracyjnej w pojeździe. Otrzymał mandat w wysokości 1700 złotych, a także zatrzymano mu dowód rejestracyjny jego pojazdu.

Drogówka wymienia fotoradary. Będą nowsze i zrobią ci profilowe na Facebooka

Wideorejestrator policjantów grupy SPEED z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nagrał natomiast poczynania jednego z mieszkańców powiatu wrocławskiego, który mknął z prędkością 132 km/h w obszarze zabudowanym. Ponieważ 45-latek przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość o ponad 50 km/h, utracił już prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 2000 złotych, a do jego konta dopisanych zostało także 10 punktów karnych.

Rekordzistą w zestawieniu okazał się kierujący Audi, który jechał nocą drogą krajową nr 8 i w miejscowości Braszowice przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 75 km/h, a także brawurowo wyprzedzał pojazd ciężarowy w miejscu oznaczonym linią podwójna ciągłą. Kierowca ten przyjął dwa mandaty na łączną kwotę 3700 złotych, a jego konto zasiliło także 15 punktów karnych.

Zatem jak widać, noga z gazu i bezpieczniej dojechać do celu podróży. Nasz portfel też będzie wdzięczny.