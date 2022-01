Fordy Bronco i Maverick z nagrodami. Obydwa modele zdobyły tytuły samochodów roku w USA

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford ma powody do zadowolenia. Po raz kolejny. Już drugi rok z rzędu, samochody spod znaku błękitnego owalu zdobyły tytuł North American Car of the Year. W zeszłym roku były to modele F-150 i Mustang Mach-E, a w tym roku Bronco i Maveric.

Oczywiście samochody zostały nagrodzone w swoich kategoriach. Bronco zdobył tytuł North American Utility of the Year 2022, a nowy Ford Maverick – tytuł North American Truck of the Year 2022.

Tytuły przyznawane są przez jury składające się z 50 niezależnych ekspertów, którzy wyróżniają najlepsze nowe modele każdego roku. Brane są pod uwagę takie elementy jak: innowacyjność, design, bezpieczeństwo, łatwość obsługi, zadowolenie kierowcy i ogólną wartość.

Zarówno Bronco, jak i Maverick zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić właścicielom realizację potrzeb – od pokonywania bezdroży po możliwość przetransportowania kanapy. Nowe tytuły obydwa modele mogą dołączyć do już pokaźnej kolekcji wyróżnień.