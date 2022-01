Rekordowa ilość personalizowanych Rolls-Royce'ów. Na liście różne zachcianki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

W 2021 r. Rolls-Royce Bespoke Collective – elitarny zespół inżynierów, projektantów i rzemieślników z siedzibą w Home of Rolls-Royce w Goodwood w Anglii – oddał swoim klientom wyjątkowe modele, dosłownie skrojone pod ich prywatne gusta. Był to zarazem rekordowy rok pod tym względem.

Zobacz wideo Przyszłość motoryzacji. Jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in?

Już za rok na rynku pojawi się elektryczny Spectre, a także pojawi się Black Badge Ghost, jednak twórcy firma chciała się pochwalić najlepszymi pracami z ubiegłego roku.

Wraith Kryptos

W 2021 r. dostarczono ostatnie modele z serii Kryptos. Charakteryzują się one kodem, który został ukryty w konstrukcji i wyposażeniu auta. Dla zwykłego obserwatora są to po prostu estetyczne dodatki, dla osób szukających przygody łamigłówka, która ostatecznie jest nagradzana.

Pomimo tak długiego czasu, udało się jedynie tylko część zagadki odkryć. Główna nagroda jest jeszcze ukryta.

Kengo Kuma Dawn

Rolls-Royce i Kengo Kuma połączyli światy luksusu i architektury, prezentując jedynego w swoim rodzaju, spersonalizowanego Rolls-Royce’a Dawn. Samochód ten zadebiutował jako poruszająca się reprezentacja nowej luksusowej rezydencji „The Kita" w centrum Tokio, zaprojektowanej przez Kengo Kumę i na zlecenie globalnego dewelopera luksusowych nieruchomości Westbank.

Z zewnątrz auto jest pokryte kolorem Silver Haze, który nawiązuje do srebrnoszarego, podstawowego materiału konstrukcyjnego budynku. Oświetlony przez słońce, ujawnia brązową poświatę, nawiązującą do żaluzji koshi na zewnątrz budynku i brązowych detali wnętrza. We wnętrzu znalazło się miejsce na drewno pochodzące z orzecha Royal z otwartymi porami, co jest odniesieniem do boazerii z orzecha włoskiego w wysokim holu wejściowym do penthouse'u.

Dream Ghost

Ghost Extended stał się podstawą dla pierwszej w historii spersonalizowanej podświetlonej konsoli w ramach specjalnego zamówienia dla kolekcjonera luksusowych produktów z południowej Florydy, Davida Bartosiaka. Złożył osobistą prośbę do Rolls-Royce Bespoke Collective, prosząc o dostosowanie podświetlanej konsoli tak, aby mówiła „SEN" zamiast „DUCH".

Podsufitka również jest dostosowana pod klienta. Jest to astronomiczne ustawienie gwiazd nad Vero Beach na Florydzie w dniu jego narodzin w 1983 roku. W tym celu wykorzystano 1236 pojedynczych światłowodów.

Bespoke Wraith w kolorze Pebble Paradiso

Klientka z Szanghaju zamówiła wyjątkowego Wraitha w kolorze Pebble Paradiso. Ręcznie malowana karoseria w odcieniu muszli z delikatnym motywem orchidei, symbolizującym jej zamiłowanie do elegancji.

Wewnątrz, znalazła się grafika przedstawiająca odciski stóp dziewczynki znajduje się na pokrywie monitora w kolorze Piano White. Dwukolorowe wnętrze zdobią kolory Charles Blue i Seashell z naturalnej skóry licowej. Na zamówienie wykonano również podsufitkę, prezentując spersonalizowaną konstelację, która składa hołd jej córce.

Cullinan 50th

Jedyny w swoim rodzaju Cullinan powstał z okazji historycznego Złotego Jubileuszu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w 2021 roku. Nadwozie, wykończone jest w kolorach Crystal oraz Arctic White. Zostało również ozdobione ręcznie malowaną podwójną linią – górna linia w kolorze Hotspur Red, niższa Fame Green. Efekt dopełnił motyw Gold Bullion Coachline, flaga narodowa w kolorach Hotspur Red, Fame Green i Black na słupku C oraz podwójne prążki reprezentujące flagę narodową ZEA.

Po otwarciu drzwi SUV-a ukazują się podświetlane nakładki na progi z liczbą „50.". Skrojone na miarę wnętrze odzwierciedla wygląd zewnętrzny. Zastosowano skórę w kolorze arktycznej bieli, czerni i czerwieni Hotspur, z kontrastowym ściegiem Fame Green: emblemat ZEA jest wyhaftowany na każdym zagłówku. Centralnym elementem jest złoty motyw z okazji 50. rocznicy inkrustowany w desce rozdzielczej.

Phantom Oribe

Pojazd ten powstał przy współpracy House of Rolls-Royce i House of Hermès na zamówienie dla japońskiego przedsiębiorcy Yusaku Maezawy. Nazwany Phantom Oribe, samochód posiada dwukolorowe wykończenie zewnętrzne wykonane na zamówienie, inspirowane światowej klasy kolekcją starożytnej japońskiej ceramiki klienta, Oribe ware. Tę samą kolorystkę można znaleźć w prywatnym odrzutowcu klienta, z którym jest sparowany z Phantomem.

Wnętrze jest wykończone głównie skórą Hermès Enea Green, obejmującą bezpośrednie punkty styczności z klientem. Po raz pierwszy dla Rolls-Royce płótno Hermès „Toile H" zdobi podłokietniki drzwi, konsolę środkową i tylną, a przede wszystkim charakterystyczną podsufitkę.

Kolekcja Phantom Tempus

Limitowana do 20 sztuk edycja Phantoma Tempus jest inspirowana koncepcją czasu – jak upływa i jak można sprawić, by pozornie stał w miejscu.

Rolls-Royce Black Badge Ghost zadebiutował w Polsce. To aż 45 kilogramów czarnego lakieru

Projekt obejmuje różne wątki estetyczne związane z czasem i kosmosem. Kluczowym elementem, które zostało zilustrowane jest rzadkie zjawisko astronomiczne, pulsar, nieznane do 1967 r. i występujący tylko w najgłębszych zakątkach kosmosu. Te bardzo gęste, rozgrzane do białości gwiazdy emitują promieniowanie elektromagnetyczne w niezwykle regularnych impulsach, co czyni je punktem odniesienia dla jednych z najdokładniejszych zegarów we wszechświecie.

Na zewnętrz część kolekcji Phantom Tempus posiada kolor – Kairos Blue, stworzonym, aby uosabiać ciemność i tajemnicę przestrzeni. Farba zawiera przypominające klejnoty niebieskie płatki, które błyszczą i połyskują, gdy łapią światło, reprezentując gwiazdy – efekt podkreślony jest przez czarne detale.

Rolls-Royce przygotował również wiele innych wyjątkowych projektów swoich samochodów. Pytanie tylko czym nas zaskoczą w tym roku? Lub lepsze jest pytanie, czym klienci zaskoczą Rolls-Royce’a?