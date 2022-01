Pierwszy SUV Coupe spod znaku VW. Jego cena zaczyna się od ponad 87 tys. zł

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Volkswagen Taigo został zbudowany na platformie MQB. Jest to pierwszy SUV Coupe marki, co od razu widać, gdy patrzy się na niego z profilu.

W Taigo linia dachu wyraźnie opada od słupka C. Poza tym widać wiele ostrych zakrzywień, uwidocznionych nadkoli i duże koła. Auto dostępne jest w ośmiu kolorach nadwozia. Wszystkie, z wyjątkiem Deep Black, można łączyć z kontrastującym czarnym dachem (opcja). Rozmiar kół zależy od wersji wyposażenia i waha się od 16 do 18 cali. Wszystkie światła są wykonane w technologii LED.

We wnętrzu znajdziemy wielofunkcyjną kierownicę i cyfrowe wskaźniki. Systemy multimedialne MIB3 są wyposażone w Online Control Unit (eSIM) i bezprzewodową łączność App-Connect Wireless (w zależności od wyposażenia). Opcjonalna automatyczna klimatyzacja Climatronic ma minimalistyczny panel sterowania, który wyglądem nawiązuje do centralnego wyświetlacza. Obsługuje się go za pomocą dotykowych elementów sterujących i suwaków. Wygląda on podobnie, jak ten oferowany w większych modelach, jak Tiguan, Passat i Arteon. Pojemność bagażnika wynosi 438 litrów.

Taigo pod względem systemów bezpieczeństwa ma na swoim pokładzie następujące składniki: Travel Assist – nowy aktywny tempomat ACC (automatyczna kontrola odległości z dodatkowym odniesieniem do ograniczeń prędkości i danych z systemu nawigacyjnego) oraz Lane Assist łączą się z innymi systemami i umożliwiają półautonomiczną jazdę do prędkości maksymalnej wynoszącej 210 km/h. Każdy Taigo jest standardowo wyposażony w systemy asystujące, jak układ monitorowania przestrzeni przed autem Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście i system Lane Assist.

Elementy wyposażenia wybierane przez większość klientów, takie jak reflektory LED i cyfrowy kokpit należą do wyposażenia seryjnego Taigo. W przypadku nowego SUV-a ofertę otwiera wersja Life, do wyboru są jeszcze wersje Style oraz R-Line. Ceny Taigo startują od 87.190 zł. Wersja Style jest droższa o 13.000 zł i oprócz bogatszego wyposażenia oferuje silnik mocniejszy o 15 KM, który współpracuje z 6-biegową przekładnią mechaniczną. Ceny wersji R-Line zaczynają się od 102.190 zł.