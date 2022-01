Mitsubishi odkurza starą nazwę. Niestety jedynie w formie auta koncepcyjnego

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ralliart przygotowywał samochody rajdowe i terenowe. Mitsubishi odkurza nazwę, ale nie w takiej formie jakby fani marki tego chcieli. Przygotowali auto koncepcyjne na Tokyo Auto Salon, które, gdyby weszło do produkcji, to mogłoby zainteresować wiele osób – Vision Ralliart Concept. A może się uda?

Vision Ralliart Concept to zasadniczo Outlander PHEV, ale z agresywnym zestawem nadwozia. Posiada szersze błotniki, 22-calowe felgi i czarny matowy lakier. Na przedzie znajduje się wysoko pociągnięty grill, a pod nim duży wlot powietrza. Wszystko to sprawia, że auto ma bojowy wygląd.

Z tyłu znalazło się miejsce na duży dyfuzor, na którym umieszczono logo Ralliart. Nie uświadczymy tutaj rur wydechowych. Najwyraźniej Mitsubishi wychodzi z założenia, że jest to model elektryczny.

Według Mitsubishi to czy model ten wszedłby do produkcji zależy od jego odbioru. Jeśli będzie pozytywny, może doczekamy się sportowego SUV-a z Japonii, a nie tylko kilka znaczków rzuconych to tu to tam.