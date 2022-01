Fiat uderza w czerwone. Nowa seria RED

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Fiat nawiązał współprace z organizacją walczącą z pandemią koronawirusa. Tak powstała specjalna edycja ich samochodów z dopiskiem RED.

Fiat 500X RED – nowy emblemat na przedzie

Zacznijmy od 500X w wersji RED. Pierwsze co się rzuci w oczy, to całkowicie nowy emblemat na przodzie auta, który zastępuje stare logo z chromowanym akcentem. Jest też nowy napis FIAT na tyle auta. Zmiany te dotyczą całej gamy modelu, począwszy od wersji Cult, przez Club, Cross, kończąc na Sport. Auto jest dostępne w nadwoziu hatchback oraz Dolcevita z miękkim dachem.

Zmiana logo powoduje, że model bardziej wpisuje się w gamę elektrycznych odmian 500-ki. Odświeża to wygląd 500X bez konieczności wprowadzania radykalnego liftingu.

Fiat Tipo Cross SW RED – kombi do zadań specjalnych

Fiat wprowadza również nowego Tipo Cross Station Wagon. Model Tipo przeszedł lifting w 2020 r., a wariant Cross był dostępny wyłącznie jako pięciodrzwiowy hatchback, ale teraz został rozszerzony do bardziej praktycznego kombi.

Podobnie jak krótsza wersja Tipo Cross SW porusza się na 17-calowych felgach aluminiowych, posiada plastikowe nakładki na zderzakach, błotnikach i progach oraz aluminiowe osłony podwozia. Zwiększono również prześwit o 40 mm. Dłuższy tył zwiększa przestrzeń załadunkową o 110 litrów, dzięki czemu auto posiada około 550 litrów.

Jeśli chodzi o odmianę RED, to auto zostało pomalowane na kolor Passione Red z lusterkami w kolorze nadwozia, logo (RED) na słupkach oraz tapicerką Sequal Marine Plastic dla siedzeń z monogramem FIAT i czerwonymi przeszyciami. Model jest również dostępny w odcieniach nadwozia Colosseo Grey, Gelato White i Cinema Black, ale lusterka są zawsze w kolorze czerwonym.

Fiat Panda RED – zabija wirusy

Panda RED bazuje na wykończeniu Panda City Cross. Ma ten sam wygląd w stylu crossovera i 1,2-litrowy silnik typu mild-hybrid. Pod względem specyfikacji zapożycza te same kolory, znaczki i tapicerkę wnętrza z Tipo RED.

Wszystkie modele RED zawierają substancję biobójczą, która zabija 99,9 proc. bakterii i wirusów, nakładana jest na filtr kabinowy, kierownicę i siedzenia. Korzystają również z zestawu powitalnego, który zawiera dozownik i specjalną osłonę kluczyka.

Fiat 500 RED – auto z lampą UV

500 RED posiada lampę UV na desce rozdzielczej, która dezynfekującą wszystko, co zostanie na nią wystawione. Lampa jest aktywowana przyciskiem na konsoli środkowej, a zewnętrzne niebieskie światło informuje o zakończeniu 3-minutowego cyklu naświetlania. Oznacza to, że można łatwo dezynfekować smartfon, klucze i inne małe przedmioty za każdym razem, gdy wsiadasz do samochodu.

(RED) została założona w 2006 roku przez frontmana U2 Bono i Bobby'ego Shrivera w celu zwalczania AIDS. Dzięki partnerstwu z różnymi markami, (RED) zebrał do tej pory prawie 700 milionów dolarów dla Global Fund. W następstwie COVID-19 ta sama armia firm zbiera teraz pieniądze na „wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej i wspieranie programów ratujących życie w społecznościach najbardziej dotkniętych pandemią".