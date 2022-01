Historyczny wynik w Porsche. Ponad 300 tys. sprzedanych pojazdów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Porsche jako marka luksusowa nie może liczyć na taki poziom sprzedaży jak tzw. Marki popularne. Jednak w Stuttgarcie mogą otwierać korki od szampana. W ubiegłym roku sprzedano dokładnie 301.915 samochodów. Jest to wzrost o 11 proc. w porównaniu do 2020 r.

Najchętniej wybieranymi modelami nadal okazały się SUV-y, a wśród nich prym wiódł Macan, którego sprzedano w ilości 88.362 szt. Drugie miejsce zajęło Cayenne z wynikiem 83.071 egzemplarzy. Wzrost odnotowało całkowicie elektryczne Porsche Taycan – łącznie znalazło 41.296 nabywców, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Również popyt na ikonę sportowych aut, model 911, był wyższy niż kiedykolwiek wcześniej: klientom przekazano 38.464 samochody. Dostawy Porsche Panamera osiągnęły poziom 30.220 egzemplarzy, a 718 Boxster i 718 Cayman dostarczono w liczbie 20.502 sztuk.

Jak wcześniej wspomniano największy wzrost odnotowano w USA, gdzie wynik był lepszy o 22 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W obu Amerykach Porsche zrealizowało łącznie 84.657 dostaw.

Największym pojedynczym rynkiem zbytu producenta sportowych samochodów pozostają Chiny. Klientom z Państwa Środka przekazano 95.671 pojazdów.

Popyt wzrósł również na rodzimym niemieckim rynku – dostarczono tam 28.565 samochodów, co stanowi wzrost o 9 proc. Łącznie do klientów w Europie trafiło 86.160 pojazdów – to o 7 proc. więcej niż w 2020 r. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki udział elektrycznych aut sportowych. Około 40 proc. samochodów Porsche dostarczonych w Europie w 2021 r. dysponowało napędem elektrycznym: hybrydowym typu plug-in lub wyłącznie na prąd.