Ochrona zniżki. Co to jest, czy każdy może wykupić i czy działa na OC oraz AC?

O innych aspektach ubezpieczenia pojazdu opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Zniżka to słowo-klucz w przypadku ubezpieczenia samochodu. Jest ona w stanie obniżyć wartość składki nawet o 70 proc. A to stanowi zasadniczą ulgę – sprawia bowiem, że cena polisy OC spadnie np. z 2400 do 720 zł. Niestety na zniżki nie może liczyć każdy. Naliczają się w zależności od rodzaju polisy, a także wieku kierowcy, wieku pojazdu, jego rynkowej wartości, pojemności silnika i... co najważniejsze, bezszkodowej jazdy. Bezszkodowa jazda jest jednym z najważniejszych czynników. Już jedna kolizja może sprawić, że kierujący na co najmniej rok straci np. wszystkie zniżki.

Czasami firmy ubezpieczeniowe po kolizji odbierają np. 30 proc. zniżek, ale wydłużają okres karencji do 3 lat.

Zobacz wideo CHCIAŁ KOPNĄĆ W BUSA I WPADŁ POD AUTO

Ile kosztuje ochrona zniżek? Czasami jest bezpłatna.

Czy szkoda zawsze powoduje utratę zniżek? Całe szczęście nie. Są bowiem oferty zakładające opcję zachowania zniżek. Wybór ochrony oznacza często dopłatę wynoszącą od 30 do 100 zł. I co ciekawe, nie zawsze opcje te są płatne. Wiele firm dorzuca je bezpłatnie do polisy stałym klientom. Zazwyczaj o ochronie zniżek mówi się przede wszystkim w przypadku polisy OC. To jednak ogląd wyłącznie połowiczny. Coraz częściej opcja ta pojawia się również w kontekście autocasco.

Jak działa ochrona zniżek i kto może ją kupić?

Ochrona zniżek działa w prosty sposób. Jeżeli kierowcy zdarzy się kolizja z jego winy, która będzie skutkować wypłatą z OC i np. AC, podczas przedłużania polisy ubezpieczyciel nie zastosuje tzw. zwyżki. Tj. kierujący (ani współwłaściciel pojazdu) nie straci rabatu na polisę i nadal będzie się mógł cieszyć niższą składką. Warto w tym punkcie wspomnieć komu oferowana jest ochrona zniżek. Ofertę taką otrzymują przede wszystkim ci kierowcy, którzy przez ostatnie 3 lata nie mają na koncie żadnej kolizji. I choć okres 3 lat można przyjąć za uniwersalny, warto pamiętać o tym, że opcja jest opcją dodatkową – różne firmy mogą zatem stosować różne kryteria.

Jedziesz w weekend na zakupy? Wyłudzacze już na ciebie czekają. Metoda na stłuczkę

Ochrona zniżek ma też wady. Dwie główne wady

Opcja ochrony zniżek wydaje się idealna. Rozwiązanie ma jednak też pewne wady. Po pierwsze ochrona zniżek dotyczy zazwyczaj wyłącznie jednej kolizji rocznie. Gdy kierującemu przydarzą się dwie, druga będzie już brana pod uwagę podczas wyliczania składki na kolejny rok. Po drugie ochrona zniżek na ogół ogranicza kierowcy pole do popisu w kwestii zakupu polisy OC czy AC na kolejny rok. Opcja dotyczy bowiem jednej firmy ubezpieczeniowej. Kierowca musi przedłużyć polisę w tym samym przedsiębiorstwie. W innym ochrona zniżek go nie obejmie i będzie się on musiał liczyć z utratą części lub wszystkich zniżek.

Ubezpieczyciel bez względu na ochronę zniżek musi zgłosić szkodę do UFG. Informacje zaczerpnięte z bazy staną się zatem podstawą do wyliczenia składki w innej firmie ubezpieczeniowej.

Ochrona z zniżek działa, a polisa jest droższa? To możliwe!

Po trzecie ochrona zniżek gwarantuje zachowanie zniżek. Nie gwarantuje jednak... tej samej ceny polisy. Wpływ na wysokość składki mają bowiem też takie czynniki jak inflacja czy ilość szkód likwidowanych w danym roku w Polsce. Istnieje możliwość zatem, że pomimo działania ochrony zniżek, kierowca zapłaci więcej za OC czy AC. W takim przypadku wzrost nie przekroczy jednak kilkudziesięciu złotych i będzie wynikiem działania naturalnego mechanizmu rynkowego.