Mitsubishi i Subaru jako jedność. WRX i Evo jako jedno auto. Spokój i opanowanie oraz pogodzenie dwóch obozów

Pewien facet o imieniu Jonah, w mediach społecznościowych znany jako Shood B Good zdecydował się na połączenie Subaru Imprezy WRX i Mitsubishi Lancer Evo. Tak powstało Subevo.

Zestawienie przodu z Mitsubishi Evolution IX z resztą nadwozia z Subaru Impreza WRX „Blobeye" jest jednym z najciekawszych projektów w świecie motoryzacji.

Konkurencyjne modele miały podobne wymiary, kanciaste błotniki, niemal identyczne linie okien i klasyczną trójbryłową sylwetkę z dużym spojlerem z tyłu. Połączenie tych dwóch modeli wygląda całkiem naturalnie. Do tego stopnia, że ??niewprawne oko nie kwestionuje jego integralności jako całości. Jednak fan jednego z modeli zauważy wiele niedoskonałości.

Dołożenie przodu Mitsubishi na Subaru nie brzmi tak ciężko, ale wymagało dużo pracy. Podczas gdy maska ??była prawie przykręcona do fabrycznych zawiasów, Jonah musiał obciąć przód i zrekompensować to przez spawanie. Kolejną kwestią był rozmiar reflektorów Evo, co spowodowało wyeliminowanie klimatyzacji i ABS w Subaru. Dodatkowo Lancer Evo IX jest nieco szerszy niż Impreza WRX, co oznacza, że ??trzeba było wyregulować przednie błotniki. Genialnym rozwiązaniem było połączenie części przednich błotników z obu samochodów w celu uzyskania płynnego przejścia do przednich drzwi.

Pomimo wszystkich przeszkód samochód jest prawie gotowy, trzeba trochę popracować nad intercoolerem i przednim grillem. Jonah zdecydował się na kolor Soul Red, który pod względem tradycji bardziej pasuje do Mitsubishi. Wybrał również nowy zestaw felg w stylu BBS, które ładnie wypełniają nadkola. Obecnie pojazd nie posiada plakietek, co jest prawdopodobnie najlepszą opcją dla tego zestawienia.

Jak można sobie wyobrazić, 2,0-litrowy silnik typu bokser Subaru został dostrojony do nowego wlotu, turbosprężarki, wtryskiwaczy, zaworu wydmuchowego HKS i innych elementów. Wreszcie, Subevo otrzymało również nowy zestaw gwintów do tego obniżonego wyglądu.

Gdy Subevo wyjedzie na drogę z całą pewnością zaskoczy wiele osób.