Polacy wybrali Toyotę. Japońska marka drugi rok z rzędu została liderem rynku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Toyota ma kolejne powody do zadowolenia. Po pozytywnych dla nich rankingach Forbesa w skali globalnej, również nasz oddział japońskiej firmy ma prywatny powód do świętowania.

Zobacz wideo Toyota Mirai - wybieramy się w podróż do przyszłości samochodem elektrycznym zasilanym wodorem

Marka zarejestrowała w 2021 roku 74.512 samochodów osobowych i zanotowała rekordowy, 16,7-procentowy udział w rynku. Wynik ten pozwolił zachować drugi rok z rzędu pozycję lidera rynku u nas w kraju.

Jak się okazuje, Corolla awansowała na pierwsze miejsce w rankingu najchętniej wybieranych samochodów w Polsce. Kompaktowa Toyota oferowana w trzech wersjach nadwozia i z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru w 2021 roku opuściła salony w liczbie 22.095 egzemplarzy (2128 egz. w grudniu), o 26 proc. większej niż rok wcześniej. Udział tego jednego modelu w całym polskim rynku nowych samochodów wynosi 4,9 proc. Natomiast udział Corolli w segmencie C wynosi aż 24,6 proc.

Podsumowanie roku u Toyoty Toyota

Co ciekawe, drugim najpopularniejszym modelem jest Yaris. Hatchback zanotował 14.479 rejestracji, a jego udział w segmencie wynosi 24,6 proc. W grudniu auto trafiło do 1005 kierowców (1. miejsce w segmencie). Yaris jest też najchętniej wybieranym samochodem przez osoby prywatne.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także RAV4 (5. miejsce, 10.992 egz.) oraz C-HR (7. miejsce, 9.662 egz.).

Także na rynku flotowym Toyota poradziła sobie całkiem nieźle. Firmy w Polsce zarejestrowały 53.058 aut osobowych Toyoty, o ponad 17.000 więcej niż druga najpopularniejsza marka. Samochody Toyoty stanowiły 16 proc. wszystkich aut zarejestrowanych na firmy. Corolla trafiła do firm w liczbie 18.031 egzemplarzy, o ponad 6500 więcej niż drugi najczęściej rejestrowany model flotowy. Udział Corolli w segmencie C we flotach wynosi 24,4 proc., a w całym rynku flotowych aut osobowych 5,4 proc.

Takich przetasowań nikt się nie spodziewał. Skoda i VW prawie złapane przez Koreę

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów flotowych są także Yaris (4. miejsce, 8440 egz.), RAV4 (5. miejsce, 7735 egz.) i C-HR (6. miejsce, 6717 egz.).

W Toyocie się cieszą i okaże się czy rok 2022 przyniesie tak samo dobre wyniki.