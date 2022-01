Powrót do przeszłości? Niektóre Hondy i Acury tak właśnie mają

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Właściciele niektórych pojazdów Hondy i Acury wyprodukowanych w latach 2004-2012 mogli się obudzić i znaleźć coś dziwnego 1 stycznia. Ich samochody zostały dotknięte błędem oprogramowania wyświetlając datę 1 stycznia 2002 r.

Zobacz wideo Honda CR-V bije rekordy sprzedaży na światowym rynku, jest też lubiana w Polsce. Jak prezentuje się w wersji hybrydowej?

Chociaż wydaje się to drobnym problemem, właściciele zgłaszają również, że wyświetlana pora dnia jest niewłaściwa, co może być bardziej irytujące. Jeszcze bardziej irytujące jest to, że nie ma oczywistego rozwiązania.

Właściciele na licznych forach zgłaszają problem dotyczący pojazdów z systemem nawigacji na całym świecie. Ręczne wprowadzenie daty i godziny jest niedostępne.

Jalopnik informuje jednak, że Honda miała już wcześniej takie problemy, co sugeruje, że może to być problem związany ze sposobem pisania oprogramowania. Powołując się na użytkownika forum, który stwierdził, że jego data w nawigacji była ustawiona dokładnie 1024 tygodnie wstecz. Stwierdzono, że podobne problemy zgłaszali niektórzy użytkownicy Hondy w 2017 i 2021 roku. Właściciele w tamtym czasie poinformowali, że ich daty były ustawione dokładnie na 1024 tygodnie w przeszłości.

Honda ma nowy rodzaj dostawczaka. To połowa samochodu

Usterka ma się sama rozwiązać w sierpniu tego roku. Jednak Honda ponoć już pracuje, aby zlikwidować ten problem wcześniej.