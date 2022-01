Sony ma kolejny samochód elektryczny. Koncept już jest na targach CES 2022

Zobacz wideo Lamborghini Countach

Sony nie po raz pierwszy mówi o samochodach elektrycznych, które mają być oczywiście wyposażone w całą gamę najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych i - przynajmniej częściowo - zdolnych do jazdy autonomicznej. Po raz pierwszy jednak możemy odnieść wrażenie, że Japończycy swoje koncepty chcą wprowadzić do sprzedaży.

Sony Vision-S 01 i Vision-S 02

O Vision-S 01 słyszeliśmy już nieco wcześniej. Dla Sony był platformą testową wszelkiej gamy czujników i sensorów, które japoński producent przygotowuje z myślą o samochodach, również autonomicznych. Jak przypomina serwis elektrowoz.pl, auto dysponuje dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 400 kW, pierwszą setkę osiąga w 4,8 sekundy, a maksymalna prędkość została obliczona na 240 km/h.

Samochód oczywiście istnieje, a jeden z prototypów jest już w trakcie testów drogowych. Nowością jest jednak model Vision-S 02, który Sony zaprezentował w Las Vegas. Producent podczas dość skromnej w szczegóły prezentacji nie zdradził danych technicznych, jednak można podejrzewać, że nie będą one mocno różnić się od tych w wersji 01.

Sony nie kryje się jednak z tym, że auto będzie oczywiście wypakowane po brzegi w najróżniejsze rozwiązania, które Sony produkuje - czujniki ultrasoniczne, radary, kamery szerokokątne i sensory LiDAR. W Vision-S 02 upchnięto aż 40 różnego rodzaju sensorów (18 kamer, 18 radarów i 4 czujniki LiDAR) rozmieszczonych dookoła samochodu.

Co jednak najciekawsze, Sony faktycznie rozważa wprowadzenie swoich samochodów na rynek. Firma zadeklarowała, że wiosną tego roku utworzy spółkę Sony Mobility Inc., która zajmować będzie się oceną potencjalnego wejścia do branży samochodów elektrycznych. Sugeruje to zresztą wygląd (koncepcyjnego jeszcze) Sony Vision-S 02, który jest już znacznie bardziej praktycznym autem od pokazywanych jeszcze kilka lat temu konceptów.

