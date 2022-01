Odnowiony Mustang Mach 1 z 1969 r. Ma swój oryginalny silnik V8

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mustang został odnowiony przez Marcusa Anghela, który przywrócił mu dawną świetność. Z aukcji wynika, że ??podczas renowacji użyto głównie części oryginalnych i chociaż nie opublikowano żadnych szacunków sprzedaży przedaukcyjnej, można oczekiwać, że samochód będzie miał całkiem wysoką cenę.

Mach 1 pomalowany jest na fioletowo. Kontrastuje on z matową, czarną maską Shakera i żółtymi akcentami biegnącymi wzdłuż boków samochodu. Posiada również chromowane zderzaki, a także chromowane felgi z oponami Goodyear.

Wewnątrz przyszły właściciel znajdzie czarne, skórzane siedzenia, trójramienną kierownicę wykończoną drewnem, a także inne drewniane akcenty.

Pod maską znalazł się wolnossący silnik V8, połączony z czterobiegową manualną skrzynią biegów. Z informacji nie można wyczytać, ile mocy ma ten silnik po odnowieniu ani nie podaje, ile kilometrów przejechał samochód. Komora silnika wygląda nieskazitelnie, a samochód jest wyraźnie zadbany. To co można wyczytać z informacji, to że Mach 1 otrzymał nagrodę Concours Trailered Gold w 2015 roku na MCA oraz Heritage Gold na Mid-America Concours w Oklahomie w 2015 roku.