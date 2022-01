W Krakowie będzie strefa zielonego transportu. Ale dopiero za rok

Więcej informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

24 grudnia 2021 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące stref czystego transportu. Zostały zawarte w nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wynika z nich, że samorządy będą mogły wyznaczać strefy czystego transportu w miastach i gminach niezależnie od liczby mieszkańców. Do centrów nie wjadą stare samochody, które w Polsce wciąż stanowią zdecydowaną większość.

Strefa czystego transportu w Krakowie

Najpóźniej 24 grudnia 2022 r. w Krakowie zostanie wyznaczona strefa czystego transportu. Na ten moment nie wiadomo, jakie pojazdy będą mogły do niej wjechać, a jakie nie. Wiadomo jednak jaki obszar zostanie objęty nowymi restrykcjami. Chodzi o centrum miasta wewnątrz tzw. drugiej obwodnicy, czyli nie tylko Stare Miasto i Kazimierz, ale też część Podgórza i Grzegórzek. Jak podał portal KRK News, strefa ma objąć teren między Alejami Trzech Wieszczów, ulicami Konopnickiej, Kamieńskiego, al. Powstańców Śląskich, al. Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga Grudzińskiego, Kotlarską, al. Powstania Warszawskiego, Lubomirskiego i Wita Stwosza.

Urzędnicy podkreślają, że strefa czystego transportu to nie obszar, na którym obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodem, a ograniczenie wjazdu tych najmniej ekologicznych i zanieczyszczających powietrze. Zamysł stref czystego transportu jest taki, by jak najbardziej zachęcić kierowców do przesiadki do samochodów ekologicznych i mniej zatruwających powietrze.

Kazimierz. Strefa czystego transportu. Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Na zachodzie to norma

Strefy czystego transportu funkcjonują już w ponad 250 miastach na świecie. Po wprowadzeniu takiej strefy w Londynie, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu spadło o 40 proc., a w Berlinie podobne pomiary pokazały spadek dwutlenku azotu o 25 proc. i 60 proc. dla pyłów.

Wierzymy, że działania te w końcowym efekcie znacząco zredukują zanieczyszczenia emitowane do powietrza w naszym mieście, ale też ochronią zdrowie i poprawią jakość życia mieszkańców

– podkreślają urzędnicy z krakowskiego magistratu

Zmiany w prawie już w Wigilię. Chodzi o strefy czystego transportu