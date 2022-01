BMW pokazało elektrycznego potwora. Oto ponad 600-konne BMW iX M60

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

iX M60 nie jest co prawda pierwszym modelem elektrycznym marki z dopiskiem M, bo ten tytuł należy się i4 M50, ale jest to pierwszy tego typu samochód nowej generacji oparty na nowej technologii.

Auto korzysta z aluminiowej ramy przestrzennej iX, klatki z włókna węglowego i plastikowych paneli wzmocnionych włóknem węglowym. Pod względem wizualnym ten model różni się tylko nieznacznie od innych wersji tego auta. Elementy wyróżniające to: emblemat M60, 21-calowe dwukolorowe felgi Aero (opcjonalnie 22-calowe), pomalowane na niebiesko zaciski hamulcowe z logo M oraz opcjonalny pakiet zewnętrzny BMW Individual Titanium Bronze.

Do napędu posłużyły dwa silniki elektryczne w specyfikacji M o łącznej mocy 618 KM w trybie Sport. W standardowym trybie dysponuje mocą 540 KM. Dotychczas najmocniejszą wersją był model xDrive50, który dysponował 503 KM.

Moment obrotowy w iX M60 wynosi 1015 Nm, a po włączeniu launch control wzrasta do 1100 Nm. W efekcie samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 3,6 s., a prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km/h. Nisko umieszczony akumulator litowo-jonowy ma taką samą pojemność 106,3 kWh jak w mniejszych wariantach, oferując do 450 km zasięgu jazdy według wstępnych szacunków.

Zawieszenie składa się z przedniej osi z podwójnymi wahaczami i pięciowahaczowej osi tylnej, ale M60 otrzymuje standardowe adaptacyjne dwuosiowe zawieszenie pneumatyczne z elektronicznie regulowanymi amortyzatorami i automatyczną kontrolą poziomu. Jest to połączone ze zintegrowanym aktywnym układem kierowniczym i sportowymi hamulcami M zwiększającymi dynamikę jazdy.

Na wyposażeniu standardowym znaleźć można m.in.: pakiet sportowy, reflektory BMW Laser Light, panoramiczny dach, BMW Live Cockpit Professional (zakrzywiony panel z 12,3-calowym i 14,9-calowym ekranem), 30-głośnikowy system Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, czterostrefową klimatyzację automatyczną, perforowaną tapicerkę SensaTec lub perforowaną skórzaną tapicerkę, aktywną wentylację foteli przednich oraz pakiet ogrzewania radiacyjnego.

BMW iX M60 miało zadebiutować na targach technologicznych CES 2022 w Las Vegas, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Auto pojawi się w sprzedaży w okolicach połowy tego roku.