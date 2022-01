Punkty karne i nowy taryfikator - jak szybko można stracić prawo jazdy? Wystarczą dwa mandaty

Więcej informacji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Poprzedni taryfikator nie doczekał się zmian przez dwie dekady. 500 złotych - tyle od dwudziestu lat wynosiła maksymalna kwota mandatu w Polsce. Kiedy określano tę stawkę, średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło nieco ponad dwa tysiące złotych. Dziś znacząco przekracza pięć tysięcy złotych, stąd podwyżka mandatów, o której więcej pisaliśmy m.in. w tym artykule:

10 km/h to już nie "margines błędu". Posypią się mandaty nawet za tak małą różnicę

Nowe punkty karne

Wraz z nowym taryfikatorem mandatów pojawią się zmiany w punktach karnych. Te jednak nie obowiązują od 1 stycznia, a wejdą w życie dopiero we wrześniu 2022 r. Co się zmieni?

Punkty karne będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny (zatem nie od momentu wystawienia mandatu, a od chwili uregulowania go). Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie - nadal będzie wynosił 24 punkty dla doświadczonych kierowców, a 20 dla początkujących (przez dwa lata po uzyskaniu prawa jazdy).

Kolejną zmienną będą kursy zmniejszające liczbę punktów karnych, a raczej ich brak. Do 2021 roku kierowcy, którzy zbliżyli się niebezpiecznie blisko bariery 20 lub 24 punktów, mogli skorzystać ze specjalnych szkoleń, które zmniejszały ich saldo punktowe. Od 2022 roku nie będzie już takiej możliwości.

Nowelizacja ustawy umożliwia także udostępnienie ubezpieczycielom danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń OC i AC do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Jednak po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Nowe mandaty za prędkość i utrata prawa jazdy. Czy coś się zmieniło?

Nowe ograniczenia prędkości

Największą zmianą, z jaką kierowcy mierzą się od 1 stycznia 2022 r., jest zmiana w wysokości mandatów. Za przekroczenie prędkości o konkretną wartość zapłacimy odpowiednio:

do 10 km/h - 50 zł;

o 11-15 km/h - 100 zł;

o 16-20 km/h - 200 zł;

o 21-25 km/h - 300 zł;

o 26-30 km/h - 400 zł;

o 31-40 km/h - 800 zł / 1600 zł;

o 41-50 km/h - 1000 zł / 2000 zł;

o 51-60 km/h - 1500 zł / 3000 zł;

o 61-70 km/h - 2000 zł/ 4000 zł;

o 71 km/h i więcej - 2500 zł / 5000 zł.

Nowe mandaty za prędkość już od stycznia. Znamy konkretne stawki. Od 50 do 2500 zł

Co jeszcze się zmieniło? Poniżej kilka z nowoobowiązujących przepisów i mandatów związanych z ich nieprzestrzeganiem:

za spowodowanie kolizji na trzeźwo kierowca zapłaci do 1500 zł (w przypadku recydywy - 3 tys. zł), a pod wpływem alkoholu - minimum 2,5 tys. zł (recydywa - min. 5 tys. zł);

za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków kierowca dostanie mandat od 2500 zł (oznacza to 50-krotne podniesienie dolnej granicy kary finansowej);

za wjazd na przejazd kolejowy mimo opuszczonych zapór/szlabanów kierowca zapłaci 2 tys. zł (4 tys. zł w przypadku recydywy).

System podwojonych kar (w przypadku recydywy) wejdzie w życie we wrześniu 2022 r. W dalszym ciągu za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym będzie odbierane prawo jazdy.

