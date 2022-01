GDDKiA odhacza Via Baltikę na liście - kolejny odcinek już otwarty

Więcej informacji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na samym początku nowego roku oddała do ruchu kolejny odcinek drogi ekspresowej S61. Mowa o fragmencie pomiędzy miejscowościami Wysokie i Raczki, którego długość wynosi 20,2 km. To pierwszy z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który został zakończony. W 2022 roku udostępniony do ruchu zostanie odcinek S61 Szczuczyn - Ełk Południe, podobnie jak odcinek w woj. podlaskim, od Suwałk do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Rok później, w 2023, zakończona zostanie budowa odcinka Ełk Południe - Wysokie.

To kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, który przekazujemy w tym roku kierowcom do użytkowania. Otwarcie tego dwudziestokilometrowego odcinka drogi S61 jest istotne nie tylko z punktu widzenia Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Obraliśmy sobie za cel, że zbudujemy międzynarodową trasę, która bezpośrednio połączy północ i południe Europy. Niech dzisiejszy dzień stanowi dowód na to, że wszystko jest na najlepszej drodze, aby ten cel wykonać

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nareszcie. Jest zgoda wojewody na ostatni odcinek S61. Kluczowy dla Via Baltica

Zakończenie w ciągu najbliższych dwóch lat budowy pozostałych dwóch mazurskich odcinków S61 wraz z odcinkami tej drogi realizowanymi na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego ma ogromne znaczenie dla rozwoju północno-wschodniej części Polski. Będzie to możliwe dzięki połączeniu drogami ekspresowymi z Warszawą i resztą kraju

- dodał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Co zyskają kierowcy?

Zgodnie z umową powstała dwujezdniowa droga ekspresowa oraz drogi serwisowe. Wyremontowano też wybrane drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstało m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Kalinowo. Wykonawcą ponad 20-kilometrowego fragmentu od miejscowości Wysokie do Raczek o wartości 484,3 mln zł była firma Budimex.

Znaczenie drogi ekspresowej S61

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie - łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Od dziś można jeździć nowym odcinkiem trasy Via Baltica. W lipcu otworzą jeszcze dwa

Tranzyt na razie przez DK8

Do czasu zakończenia budowy pozostałych dwóch odcinków S61 w województwie warmińsko-mazurskim (Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie) ruch tranzytowy z węzła Raczki będzie kierowany tak, jak dotychczas drogą krajową nr 8 w kierunku Augustowa.

Od dziś otwarty kolejny odcinek trasy Via Baltica. Pojedziemy nim na Mazury