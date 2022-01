Sypią się mandaty za wyprzedzanie między znakami D-6 i A-16. Od Nowego Roku to 1500 zł

Nowe mandaty obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Na podwyżkę ich maksymalnej kwoty czekaliśmy 20 lat. Policyjne nagrania z Nowego Roku i kolejnych dni mają przestrzec kierowców i być dla nich jasnym komunikatem: nowy taryfikator nie tylko został opublikowany, ale jest też przez drogówkę stosowany. Przykład z dziś (4 stycznia):

Kierujący toyotą stracił prawo jazdy na trzy miesiące, został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 10 punktami karnymi. Mężczyzna na drodze wojewódzkiej w Tuszymie, w obszarze zabudowanym miał na liczniku 127 km/h. Został zatrzymany przez policjantów z grupy SPEED

- czytamy na stronie policji.

Mandaty 2022. Patrz na znaki. I te pionowe, i te poziome

Znak ostrzegawczy A-16 (żółty trójkąt z pieszym) to dla kierowcy informacja, że zbliża się do przejścia dla pieszych, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo, bezpośrednio przed przejściem ustawiany jest znak D-6 (pieszy wrysowany w biały trójkąt wpisany w niebieski kwadrat). Nie ma możliwości, by wyprzedzanie między tymi znakami odbyło się w bezpieczny sposób. Najlepiej zrezygnować z niego już wtedy, gdy tylko dostrzeżemy znak A-16 (nawet jeśli dzieli nas od niego spora odległość).

Znaki informujące o przejściu dla pieszych Fot. Moto.pl

Batem, który od stycznia ma powstrzymywać kierowców od wyprzedzania na i przed przejściami dla pieszych, jest nowy taryfikator mandatów. Kierowca, który:

nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

narusza zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych,

naraża się na mandat w wysokości 1,5 tys. zł. Co ważne, jeśli kierowca popełni któreś z tych wykroczeń drugi raz w ciągu dwóch lat, wówczas zostanie ukarany mandatem w wysokości minimum 3 tys. zł (system podwójnych kar zacznie obowiązywać od września 2022 r.).

Warto pamiętać, że wyprzedzanie dozwolone jest tylko na tych przejściach, na których ruch organizowany jest przez sygnalizację świetlną (i tylko, gdy świeci się zielone światło).