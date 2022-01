Nowe mandaty dotyczą także pieszych. Od 200 do nawet 2000 zł. Mamy listę

Zestaw kolejnych porad związanych z nowymi przepisami znajdziecie również w serwisie Gazeta.pl.

Nowy taryfikator mandatów elektryzuje rozmowy kierowców. 2,5 tys. zł za prędkość czy 1,5 tys. zł za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to bez wątpienia kary wysokie. Warto jednak wiedzieć o tym, że ustawodawca aktualizując mandaty drogowe, przygotował niespodziankę nie tylko do użytkowników aut. Z wyższymi karami powinni się też liczyć... piesi. W taryfikatorze obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku pojawił się bowiem szereg nowych wykroczeń, które bez wątpienia uderzą po kieszeni także i nich.

Mandat za komórkę na pasach

1 czerwca 2021 roku piesi uzyskali ważne uprawnienie. Otrzymali pierwszeństwo na oznakowanym przejściu przez jezdnię jeszcze zanim ich stopa dotknie asfaltu. Dzięki temu mają się stać jeszcze mocniej chronieni. W tym samym czasie ustawodawca nałożył na nich dodatkowy obowiązek. A ten dotyczy zakazu używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń rozpraszających uwagę w czasie przechodzenia przez jezdnię oraz w momencie wchodzenia na nią. I choć nowy obowiązek oznaczał nowe wykroczenie, to zostało wpisane do taryfikatora dopiero od 1 stycznia 2022 roku.

Pieszy, który w czasie wchodzenia na pasy lub przechodzenia po nich skorzysta z telefonu lub innego urządzenia, otrzyma 300 zł mandatu.

300 zł za komórkę? To dopiero początek! Nawet 2000 zł za...

300 zł za komórkę na pasach to kwota szokująca? Wszyscy, którzy są takie zdania, powinni bliżej przyjrzeć się nowemu taryfikatorowi mandatów. Bo przewiduje on też karę za wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub ich opuszczanie rozpoczęło się. W takim przypadku grzywna wystawiona przez policjanta może sięgnąć kwoty... 2000 zł.

Mandat też za wtargnięcie na jezdnię i wejście bezpośrednio przed auto

Mandat za komórkę na pasach i wejście na przejazd kolejowy tak właściwie wyczerpuje listę nowych wykroczeń opisanych w nowym taryfikatorze. To jednak nie koniec zmian. Bo są kolejne dwa wykroczenia, które otrzymały "podwyżkę" kary. Po pierwsze policjanci będą mogli surowiej karać przypadku wtargnięcia pieszego na jezdnię. Nagłe wejście na pasy lub wyjście zza zaparkowanego pojazdu będzie oznaczać 200-złotową grzywnę. Do 1 stycznia kara była dwukrotnie niższa i wynosiła zaledwie 100 zł.

Mandat za brak prawa jazdy właśnie wzrósł trzykrotnie. O ile sprawa nie trafi do sądu

Kolejnym przykładem wyższego mandatu dla pieszego jest wchodzenie na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd. Do tej pory wykroczenie oznaczało 50-złotowy mandat. Od 1 stycznia wysokość kary wzrosła do 150 zł. I co ważne, mandat taki jest cały czas realny – pomimo pierwszeństwa pieszych. Bo przepisy mówią wyraźnie, że pieszy ma pierwszeństwo już przed wejściem na pasy, ale nie przed pojazdem, który znajduje się w jego bezpośredniej bliskości. Kierowca mógłby bowiem nie zdążyć wyhamować.