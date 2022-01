Przyczepa dla wymagających. Taką pojedziesz również w teren [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Niemiecki producent ICC Offroad, stworzył przyczepę kempingową, która jest kompaktowa i gotowa do jazdy w terenie. Nazywa się FlexCamp i koncepcją przyczepy kempingowej gotowej na zimę.

„Koncepcja" jest tam kluczowym słowem. FlexCamp został początkowo zaprezentowany w 2019 roku jako właśnie koncepcja, ale nieokreślone problemy z rozwojem spowodowały spowolnienie projektu. Mimo to oczekuje się, że wersja produkcyjna jest coraz bliżej.

Chociaż przyczepa nie jest jeszcze w sprzedaży, to firma zaprezentowała wideo, które zapowiada ten produkt.

FlexCamp firmy ICC został pierwotnie zaprojektowany jako mała lekka przyczepa do SUV-ów. Jednak firma idzie o krok dalej i wyobraża sobie go również jako kampera. Według planów producenta można ją zamontować na pace pickupa 4x4 lub 6x6. Można ją również zamontować bezpośrednio na podwoziu ciężarówki, dzięki czemu jest pełnoprawnym kamperem.

Co fajnego w tej przyczepie, to fakt, że sama może zwiększyć swoją wielkość. Ściana się wysuwa, a dach unosi. Wysokość FlexCamp rośnie z 200 do 304 centymetrów, a ogólna szerokość rozciąga się od 204 do 334 cm.

Wewnątrz znaleźć się mają trzy miejsca do spania i cztery miejsca do siedzenia. Jest też miejsce na toaletę i w pełni wyposażoną kuchnię, którą można wykorzystać zarówno wewnątrz przyczepy, jak i na zewnątrz.

Oczywiście znalazła się też przestrzeń na schowki, na baniaki na czystą wodę oraz na nieczystości. Jest wyposażona w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 160 Ah (LiFePO4) oraz opcjonalny układ słoneczny i oświetlenie wewnętrzne LED.

ICC nie podało jeszcze cen, które zapewne zadebiutują bliżej premiery produktu.