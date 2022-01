Osiem premier 2022 r., na które czeka Kowalski. Będzie duża Dacia i hitowy Opel

O najważniejszych premierach motoryzacyjnych opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Choć Polacy w ostatnich latach dużo chętniej wydają pieniądze na nowe auta i dużo chętniej konfigurują je do wersji bogatszych, gusta rodzimych kierowców od lat są podobne i kumulują się głównie w obrębie segmentu B i C. Dlatego choć nowości przygotował Mercedes, Alfa Romeo czy Maserati, my skupiliśmy się na tych przyziemnych. Na które auta przede wszystkim czeka przysłowiowy Kowalski? Oto lista najważniejszych premier.

Dacia Jogger

Rumuński producent nigdy nie słynął z budowania pięknych czy dopracowanych pod względem jakości pojazdów. Od momentu, w którym działa pod szyldem Renault, postawił jednak na niską cenę i wysoką wartość użytkową. A to cechy, które Polacy lubią ponad wszystko! Nie ma się zatem co dziwić, że z niecierpliwością czekają na premierę Dacii Jogger. 7-osobowego modelu z przepastnym bagażnikiem, cennikiem startującym od 63 400 zł i możliwością wyboru układu napędowego fabrycznie wyposażonego w instalację LPG. Brzmi nieźle, prawda?

Dacia Jogger fot. Dacia

Kia Sportage

Być może uroda Kii Sportage zawsze była nieco dyskusyjna. Zawsze jednak model miał też serię zalet, które nie pozwalałby go ignorować. Oferował przestrzeń, dobre prowadzenie, wysoki poziom wyposażenia i łączył to wszystko z rozsądnie wykalkulowaną ceną. Sukces sprawił, że podczas budowy piątej generacji Koreańczycy przypomnieli sobie te cechy i wreszcie... mocniej skupili się na designie. Ten jest nowoczesny, żeby nie powiedzieć futurystyczny. I choć nowego Sportage można było zobaczyć już we wrześniu, pierwsze egzemplarze dotrą do Polski dopiero w tym roku.

Kia Sportage 2021 Kia

Opel Astra

Opel Astra jest jednym z kluczowych modeli dla rynku polskiego. To auto, które cieszy się popularnością od zawsze! Szósta odsłona niemieckiego hitu sprzedaży niestety nie będzie produkowana w Polsce, a do tego powstała pod egidą francuskiego koncernu PSA. To jednak nie zmienia faktu, że kompakt nie zapomina o swojej pozycji. Ma nowoczesną, ale mimo wszystko zachowawczą stylizację oraz masę... nowoczesnej technologii. Poza tym Astra VI stanie się nie tylko PHEV-em, ale i czystym elektrykiem!

Opel Astra Sports Tourer 2022 Opel

Toyota Corolla Cross

Polacy pokochali SUV-y i crossovery. I żeby się o tym przekonać, wystarczy rozejrzeć się po centrum dużego miasta. Potężne hity sprzedaży w naszym kraju? To m.in. RAV4 i C-HR. Nie ma się zatem co dziwić, że Japończycy chcą kuć żelazo póki gorące. Już w tym roku na naszym rynku zadebiutuje podwyższona wersja Corolli. Corolli, która – co warto podkreślić – w ostatniej generacji bije rekordy sprzedaży w Polsce.

Toyota Corolla Cross 2022 Toyota

Mazda 2

Mazda 2 od zawsze była trochę za droga. Dlatego nigdy nie stała się ukochanym samochodem Polaków. Nowa generacja ma szansę to zmienić. To jednak nie wynika z faktu, że Japończycy zmienili filozofię, a... postanowili kupić technologię. Nowa Mazda 2 to tak naprawdę nowa Toyota Yaris tylko ze zmienionym znaczkiem. A skoro Yaris od lat święci triumfy w Polsce, może wreszcie na tej samej fali popłynie Dwójka?

Hybrydowa Mazda 2 2022 Mazda

Renault Megane E-Tech Electric

Samochody elektryczne nie biją rekordów popularności w Polsce. Nie można jednak udawać, że nie istnieją. Szczególnie w obliczu tak ciekawej premiery, jak Renault Megane E-Tech Electric. I choć w nazwie auta pojawia się słowo Megane, model nie ma wiele wspólnego z obecnie sprzedawanym kompaktem. Czemu Polacy mogą chcieć kupić francuskiego elektryka? Bo zaoferuje 130 lub 218 koni mocy, a do tego jego cennik wystartuje od 154 390 zł.

Renault Megane E-TECH fot. ŁK

BMW X1

Polacy lubią crossovery i segment C. Jako że dodatkowo takie połączenie elementów nie wyklucza segmentu premium, chętnie kupowanym autem stało się BMW X1. Dla obecnych posiadaczy tego modelu mamy dobrą informację. W tym roku na rynku zadebiutuje trzecia generacja. Na razie ciężko mówić o bliższych szczegółach. Pewne jest jednak to, że samochód otrzyma nowe, większe nerki na grillu oraz serię silników, w tym hybrydowych plug-in.

Honda Civic Type R

Segment C to nie tylko rozsądne auta do jazdy na co dzień. Segment C to też... hot-hatche! I to o tyle ważna informacja, że w roku 2022 Honda uzupełni paletę modelu Civic wersją Type R. Japończycy dość niechętnie wypowiadają się na temat tego auta. Pewne jest to, że układ napędowy i zawieszenie były testowane na legendarnym torze Nurburgring. Jeżeli chodzi o silnik, Honda prawdopodobnie znowu postawi na jednostkę o pojemności 2 litrów.