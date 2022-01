Toyota Tacoma Polar dotarła na biegun w 40 godzin. Amundsenowi przed 100 lat zajęło to dwa miesiące

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Pojazd ze zdjęć znany jest jako Polar Expedition Concept lub Polar TRV. Obojętnie jak jest jednak nazwany, to nie można odebrać mu jednego wyczynu – zdobył Światowy Rekord Guinnessa za „Najszybszą lądową podróż na biegun południowy".

Jako auto bazowe posłużyła Toyota Tacoma z 2010 r., która została przemianowana na Polara. Pojazd powstał jako maszyna upamiętniająca wydarzenie sprzed 100 lat – pierwszą udaną próbę dotarcia na Biegun Południowy. Ta pierwsza wyprawa była prowadzona przez Roalda Amundsena i trwała prawie dwa miesiące. Całą wyprawę przebyli wtedy na piechotę lub psim zaprzęgiem.

Zespół Thomson Reuters Eikon, udał się do islandzkiego Arctic Trucks, producenta pojazdów przeznaczonych do pokonywania zaśnieżonych terenów. Firma ta powstała w latach 80. Ich prace znane są z tego, że docierają do obu biegunów. Wygląd Polara natomiast stworzył artysta Ian Nisbett, który stworzył już wiele pojazdów koncepcyjnych.

Dzięki współpracy specjalistów powstał pojazd, który pokonał podróż na biegun południowy (1113 km) w 39 godzin i 54 minuty. Poprzedni rekord wynosił ponad dwa dni.

Udało się to osiągnąć dzięki maszynie napędzanej 4-litrowym doładowanym silnikiem TRD o mocy 385 KM. Pojazd posiadał także rozległe modyfikacje. 1500-litrowy zbiornik paliwa, wyścigowe fotele, podwójne sprężarki powietrza VIAIR, ogrzewanie silnika i izolowana kabina z klatką bezpieczeństwa to tylko kilka wprowadzonych modyfikacji. W końcu to Arktyka.

Nadwozie również zostało poddane zmianom po to, aby zmieścić się wokół masywnych opon. Amortyzatory Koni, cewki HT i blokady ARB są częścią zawieszenia.

Według raportu New Atlas, ten kruszący śnieg potwór kosztował ponad 400.000 dolarów.