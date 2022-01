Kopał i uderzał samochody. Wystarczyła godzina by został zatrzymany

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Oficer dyżurny szczecineckiej jednostki otrzymał informację dotyczącą zniszczenia kilku pojazdów zaparkowanych przy ul. Zamkowej. Oczywiście na miejsce został wysłany patrol.

Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce zastali uszkodzonych 8 samochodów. Dzięki relacjom świadków zdobyto rysopis mężczyzn, którzy stali za tymi aktami wandalizmu. Został on rozesłany do wszystkich patroli.

Potrzebna była jedynie godzina by zatrzymać trzech mężczyzn w wieku od 23 do 36 lat. Dwóch z nich było pod wpływem alkoholu. Wszyscy odpowiadali rysopisom.

Po przeprowadzeniu szeregu czynności, wytypowano, że to 35-latek był prowodyrem całego zamieszania i to jemu postawiono zarzuty zniszczenia mienia. Dwóch pozostałych mężczyzn przesłuchano w charakterze świadków i wypuszczono do domów.

35-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu teraz kara 5 lat pozbawienia wolności, ale możliwe, że to nie koniec jego problemów.