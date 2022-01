VW ID.3 zaliczyło dobry debiut, ale nie miało szans. Król elektryków jest tylko jeden

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tesla czy Volkswagen? A może jakiś inny elektryk jest najpopularniejszy w Europie? Według danych, to właśnie Tesla Model 3 jest najchętniej kupowanym autem elektrycznym e Europie w 2021 r.

Dane JATO Dynamics pokazują, że do końca listopada tego roku w Europie sprzedano w sumie 113.397 modeli 3. Stanowi to 84 procent wzrostu w stosunku do zeszłego roku i plasuje Model 3 przed VW ID.3.

Najlepszym miesiącem dla Tesli Model 3 okazał się wrzesień. Co ciekawe, sprzedaż Modelu 3 może zostać wyprzedzona przez sprzedaż Modelu Y, któremu w listopadzie udało się prześcignąć zarówno VW ID.3, jak i ID.4.

W rozmowie z Auto News, autor raportu European Electric Car Report, Matthias Schmidt, wskazał, że udział sprzedaży pojazdów elektrycznych w Europie Zachodniej osiągnie w tym roku 11 procent. Schmidt dodał, że Tesla prawdopodobnie zakończy rok z łączną sprzedażą 170.000 sztuk aut.

Najbardziej płodnym producentem samochodów elektrycznych w Europie w 2021 r. będzie Grupa Volkswagen, która sprzeda w tym roku około 300.000 pojazdów elektrycznych w Europie za pośrednictwem marek VW, Audi, Skoda, Porsche i Cupra. Stellantis ma zająć trzecie miejsce, a Renault-Nissan zajmie czwarte miejsce.