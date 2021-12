Ślisko na drodze. Policja apeluje o rozwagę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zielonogórska policja apeluje do kierowców o rozwagę. Padająca marznąca mżawka jest głównym powodem śliskich dróg.

Policja prosi o zdjęcie nogi z gazu i o szczególną uwagę przy przejściach dla pieszych.

Uczulają, żeby zwracać uwagę na spadającą temperaturę, zwłaszcza jeśli jednocześnie pada deszcz. Jako przykład podają sytuację z 28 grudnia, kiedy to marznąca mżawka zaskoczyła wielu kierowców doprowadzając do różnych zdarzeń na drogach. W jednym przypadku kierująca Audi młoda kobieta nie dostosowała prędkości do panujących na drogach trudnych warunków, wpadła w poślizg i dachował. Na szczęścia ani jej ani dwójce pasażerów nic poważnego się nie stało.

Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze i niezachowanie odpowiedniej odległości jest najczęstszym powodem wypadków.

Policjanci zwracają uwagę, że pojazd przed podróżą musi być odpowiednio przygotowany. Głównie musi być odpowiednia widoczność.

Wzajemny szacunek na drodze i przewidywanie ewentualnych scenariuszy powinny zagwarantować, że w te ciężkie pogodowo dni większość z nas dojedzie do swoich celów podróży.