Świeże samochody. Nietypowy transport dotarł do Władywostoku [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Odbiór nowego samochodu obecnie jest dosyć trudny. Brak mikroprocesorów zmusił klientów do cierpliwego czekania przez wiele miesięcy na zdobycie kluczyków do ich wymarzonego pojazdu. Jednak osoby czekające we Władywostoku na swoje cztery kółka będą musiały jeszcze chwilę poczekać. Wszystko przez matkę naturę.

Samochody przypłynęły na statku o nazwie Sun Rio prosto z Korei Południowej. Miały wszystko co potrzeba, na czele z mikroprocesorami, jednak matka natura nie chciała ich oddać tak łatwo.

Zobacz wideo Honda Civic Type R - wciąż liczą się emocje!

Po skonfrontowaniu się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi podczas tranzytu, samochody dotarły do ??największego rosyjskiego portu na Pacyfiku, otoczonego grubą warstwą lodu. Kapitan statku wypowiedział się dla portalu VL.ru i krótko stwierdził: Jest grudzień, morze jest wzburzone i wietrzne. Woda rozpryskuje się na pokładzie, tworząc skorupę. To nic wielkiego. Tyle że w tym roku wiatry są znacznie silniejsze niż zwykle. Ale żeglarze są do tego przyzwyczajeni. Zdarzyło się to wcześniej, rozładowywaliśmy i było ok.

Czy paliwo może zamarznąć? To nie żart, są kierowcy, którzy mogą mieć problem

Statek miał na pokładzie tylko japońskie modele, w tym Honda Fit/Jazz i Toyota Tank/Roomy. Pojazdy często przyjeżdżają w takim stanie zimą, a kiedy tak się dzieje, żeglarze łamią lód przed rozładowaniem ich ze statku. Używają wszystkiego co mają pod ręką, od odczynników i hydrantów po stary dobry łom. I tak, czasami auta ulegają uszkodzeniu.