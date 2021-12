Ford i HP przerobili samochód na platformę streamingową

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Samochód P1 Teamu Fordzilla pokazano na targach gamescom w 2020 r. Było to pierwsze auto przeznaczone do wirtualnych wyścigów, zaprojektowane przy współpracy społeczności graczy i designerów firmy motoryzacyjnej. Pełnowymiarowy prototyp zaprezentowano trzy miesiące później.

Teraz pojazd został przerobiony przez Forda i HP na platformę streamingową i zaprezentowany podczas Gamergy 21 w Madrycie.

Pojazd wyposażony jest w trzy kamery 4K skierowane na pedały, kierownicę i twarz zawodnika biorącego udział w wirtualnych wyścigach oraz zewnętrzny ekran o wymiarach 10×4 metra, zapewnia fanom pełnię doznań z przekazu. Samochód otrzymał stację roboczą HP Z4, którą gracz kontroluje poprzez zintegrowaną kierownicę i pedały. Gogle HP Reverb 2 są wysokiej jakości wyświetlaczem wirtualnej rzeczywistości wyścigów na najlepszych torach świata.

Oświetlenie przednie i tylne naśladuje oddech śpiącego człowieka, gdy P1 oczekuje na następny wyścig. Budzi się ono do życia podczas zawodów, a tylne światła hamowania zsynchronizowano z hamulcami auta w grze, by wciągnąć w akcję oglądających wyścig. Ponadto symulowane są także realistyczne i spersonalizowane dźwięki przekazywane kierowcy przez pokładowy system audio, by wynieść doświadczenia z gry na zupełnie nowy poziom.

Przedsmak transformacji P1 w platformę streamingową wirtualnych wyścigów miał miejsce 17 grudnia br., a w prezentacji wzięli udział Amko Leenarts, dyrektor działu projektów Ford of Europe oraz Melchor Sanz, dyrektor ds. technologii z partnerskiej firmy projektu – HP Spain.

Gamergy to impreza e-sportowa i festiwal gier, która odbyła się w dniach 17-19 grudnia na terenach targowych IFEMA w Madrycie w Hiszpanii. Odwiedzający mogli się spotkać z zawodnikami Teamu Fordzilla i zaznać przyjemności z grania w symulacje wyścigów na konsolach zapewnionych przez Forda i HP.