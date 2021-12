Nowe mandaty za prędkość już od stycznia. Znamy konkretne stawki. Od 50 do 2500 zł

Nowe mandaty za prędkość

Nowy taryfikator mandatów wciąż pozostaje tajemnicą. Znamy najważniejsze zmiany i niektóre kwoty, ale wciąż konkretne pozycje nie zostały ogłoszone. M.in. wysokość mandatów za prędkość. Mówiono tylko o znaczących podwyżkach oraz o minimum 800 zł za przekroczenie prędkości o 30 km/h i więcej. Do części taryfikatora dotarł serwis rmf24.pl. O mandatowej rewolucji regularnie informujemy na stronie głównej gazety.pl, znajdziesz tam najświeższe informacje. Tak mają wyglądać nowe mandaty:

do 10 km/h – 50 zł;

11-15 km/h – 100 zł;

16-20 km/h – 200 zł;

21-25 km/h – 300 zł;

26-30 km/h – 400 zł;

31-40 km/h – 800 zł;

41-50 km/h – 1000 zł;

51-60 km/h – 1500 zł;

61-70 km/h – 2000 zł;

ponad 70 km/h – 2500 zł.

Co jeszcze się zmieni?

Grzywna w sądzie wzrośnie z 5 do 30 tys. zł .

. Maksymalny mandat, jaki będzie mógł wystawić policjant to 5 tys. zł. W przypadku zbiegu wykroczeń - 6 tysięcy złotych.

Kara za krycie sprawcy przekroczenia prędkości - 8 tys. zł.

Mandat za spowodowanie kolizji, jeśli ktoś w niej ucierpi - minimum 1,5 tys. zł.

Mandat za spowodowanie kolizji w stanie po spożyciu alkoholu - 2,5 tys. zł.

Wyprzedzanie na zakazie - tysiąc zł.

Jazda bez uprawnień - 1,5 tys. zł.

Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych - minimum 1,5 tys. zł .

. Wjazd za szlabany kolejowe - minimum 2 tys. zł.

Lada chwila powinniśmy poznać kolejne konkretne stawki.

Zmiany w punktach karnych

Punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Nowelizacja ustawy umożliwia udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Maksymalna stawka mandatów od 20 lat bez zmian

Oceniając zmiany wysokości mandatów za wykroczenia drogowe, warto pamiętać, że obecnie obowiązująca maksymalna stawka mandatów została ustanowiona ponad 20 lat temu. Wówczas miesięczne wynagrodzenie (według danych GUS) wynosiło 2062 zł. Łatwo obliczyć, że 500 zł stanowiło prawie 1/4 ówczesnych zarobków. W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5167 zł - 500 zł to była niespełna 1/10 przeciętnego wynagrodzenia. Choć maksymalne stawki nie uległy zmianie, to ich dotkliwość na przestrzeni lat znacząco spadła