Okradziony warsztat. Miejsce należy do znanego youtubera [WIDEO]

W nocy z 23 na 24 grudnia doszło do włamania oraz kradzieży do warsztatu M4K Garage we Wrocławiu. Jest to miejsce należące do znanego youtubera Michała „Michu" Jesionowskiego.

Youtuber poinformował, że w trakcie włamania zostało skradzionych 10 tys. złotych, telefony komórkowe i butelka wódki. Do tego zniszczenia wyceniono na 20 tys. złotych. Co ciekawe nie ukradziono żadnego samochodu ani części samochodowych.

Jesionowski zdecydował się również wyznaczyć nagrodę dla osoby, która wskaże personalia włamywaczy. Nie jest to mała suma, gdyż wynosi 10 tys. złotych, czyli dokładnie tyle ile złodzieje ukradli z kasetki.

Youtuber daje też możliwość zgłoszenia się samych sprawców włamania. Obiecał, że nie poniosą żadnych konsekwencji, jeśli odpracują swoje zniszczenia.

To nie pierwszy raz, gdy ktoś włamuje się do jego warsztatu. Wcześniej również nagłośnił sprawę i udało się schwytać sprawców włamania. Ciekawe jak będzie teraz.