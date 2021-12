Kontrola drogowa z niespodzianką. Tym razem pozytywną [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Kontrole drogowe mogą być bardzo stresujące. Często dochodzi również do niespodziewanych sytuacji. Mogą być niebezpieczne, zabawne lub bardzo pozytywne. Do tej ostatniej grupy należy zaliczyć poniższą sytuację.

Nagranie zostało opublikowane na profilu wyszkowskiej policji na Facebooku. Widać na nim jak do kontroli został zatrzymany kierowca. Jaki był powód zatrzymania? Nie ma tego w opisie.

Zobacz wideo Lubin. Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych

Jedyne co udało się uchwycić, to jak kierowca klęczy na drodze przed kobietą z bukietem czerwonych róż. Musiało paść jedno z ważniejszych pytań, na które jak dowiadujemy się z opisu padła pozytywna odpowiedź.

Kiedy policjant może zatrzymać kierowcę do kontroli? Praktycznie, kiedy chce

Ciekawe czy była to zorganizowana akcja i policjanci wiedzieli o wszystkim czy może całkowicie spontanicznie do niej doszło? A jeśli spontanicznie, to czemu akurat podczas kontroli mężczyzna zdecydował się na oświadczyny? Obojętnie jak było, raczej nie poznamy odpowiedzi na te pytania.

Narzeczonym trzeba życzyć rzadkich kontroli i szczęścia.