Via Carpatia S19 dłuższa o kolejne kilometry. Kierowcy już mogą jechać nowym odcinkiem

Dokładniej, do ruchu został oddany odcinek o długości 8,2 km. Rozpoczyna się na węźle Łowisko, który dotychczas nosił nazwę Kamień, czyli na przecięciu dróg S19 i DK19. Ciągnie się do węzła Sokołów Małopolski Północ, na którym droga ekspresowa S19 ponownie krzyżuje się z trasą DK19.

Odcinek S19 Łowisko - Sokołów Małopolski Północ udostępniono do ruchu cztery miesiące przed wynikającym z umowy terminem zakończenia robót. Do wiosny przyszłego roku wykonawca będzie prowadził jeszcze prace, które nie będą wpływały na ruch. Lokalnie, tymczasowo na węzłach obowiązuje ograniczenie prędkości: na węźle Łowisko do 70 km/h oraz na węźle Sokołów Małopolski Północ do 50 km/h. Do momentu zakończenia wszystkich prac na Miejscach Obsługi Podróżnych będą one wyłączone z użytkowania.

Wykonawcą tego odcinka jest firma Budimex.