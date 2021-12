Tunel dwa razy dłuższy niż ten pod Ursynowem. Przetarg na obwodnicę Szczecina S6

Zachodnia Obwodnica Szczecina została wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku, a ministerstwo infrastruktury na inwestycję przeznaczy ponad 411 milionów złotych. To ogromne przedsięwzięcie i jedno z największych wyzwań, jakie staną przed drogowcami w najbliższych latach. Właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlanego obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S6. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wypłacone zostaną odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę, a GDDKiA zacznie szukać wykonawców.

Najdłuższy tunel w Polsce będzie właśnie koło Szczecina

ZOS ma mieć aż 50 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą pięć km tunelem na wysokości Polic. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce.

Tuż przed świętami w Warszawie otworzono aktualnie najdłuższy, liczący ponad 2,3 kilometra tunel w Polsce. Ale to nie jedyny długi tunel, jaki niedługo zostanie udostępniony kierowcom. Na drodze S3 w pobliżu miejscowości Stare Bogaczowice na Dolnym Śląsku powstaje tunel o długości 2300 m. Jego budowa rozpoczęła się w roku 2020 i ma się zakończyć w drugiej połowie roku 2023. Kierowcy z całej Polski czekają także na tunel na Zakopiance (S7). Tunel wydrążony między Naprawą a Skomielną Białą będzie liczył dokładnie 2058 metrów. Poprowadzone zostaną przez niego dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, co zdecydowanie usprawni ruch na drodze do stolicy Tatr.

Planowany tunel na drodze S6 w ramach obwodnicy Szczecina będzie ponad dwukrotnie dłuższy od każdego z nich. GDDKiA przedstawiła już wstępny plan ZOS z zaznaczonym tunelem:

Zachodnia Obwodnica Szczecina, plan fot. GDDKiA

Zachód i północ Polski czeka na ZOS

Nowa trasa będzie alternatywą dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy pętlę wokół miasta. Droga w znaczący sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad na terenie woj. zachodniopomorskiego.

GDDKiA podkreśla, że szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym przez centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a razem z nią czas przejazdu. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona istotna część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach. Odetchną więc nie tylko kierowcy, ale też mieszkańcy największego miasta w tej części Polski. Wyprowadzenie transportu kołowego z terenu zabudowanego to zawsze poprawa bezpieczeństwa, a także mniejsze korki i zanieczyszczenie powietrza.

