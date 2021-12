Kolumna wojskowa na drodze. Co robić? Możesz ją wyprzedzić, ale są trzy scenariusze

Kolejne porady motoryzacyjne znajdziecie również w serwisie Gazeta.pl.

Pojazdy wojskowe na polskich drogach wcale nie są rzadkim widokiem. Co ciekawe, bez problemu można spotkać nawet ciężarówki należące do wojska amerykańskiego. I choć sam widok pojazdów kierowców nie dziwi, nie zawsze wiedzą oni jak zachować się w ich towarzystwie. A więc? W pierwszej kolejności należy się zastanowić nad tym czy ciężarówki wojskowe są po prostu wojskowymi ciężarówkami, czy może kolumną pojazdów wojskowych. Bo wtedy podejście kierowcy powinno się zmienić i to w sposób diametralny.

Kolumna pojazdów wojskowych, czyli jaka kolumna?

Na początek warto wskazać kiedy pojazdy wojskowe pojawiające się na drodze stają się kolumną pojazdów wojskowych. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na trzy aspekty:

pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym

pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki - zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut

ciężarówki mają prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Czy można wyprzedzić pojazdy wojskowe na drodze?

W sytuacji, w której pojazdy wojskowe nie mają charakteru kolumny, są standardowymi uczestnikami ruchu drogowego. Ich zachowania regulują zatem przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a to oznacza że poszczególne pojazdy wojskowe można np. wyprzedzać pojedynczo. Gdy ciężarówki wojskowe spełniają wymagania prawne stawiane przed kolumną, część zasad ulega zmianie. W takim przypadku kierowca może co prawda wyprzedzić kolumnę, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze wtedy, gdy pozwalają na to warunki (nie ma skrzyżowania czy pasów lub linii ciągłej). Po drugie wtedy, gdy nie przerwie kolumny (musi wyprzedzić całą).

Pojazdy wojskowe też mają swoje obowiązki na drodze

Przepisy mówią nie tylko o tym, jak kierowcy powinni zachować się w stosunku do kolumny pojazdów wojskowych. Określają też jak powinna się zachować sama kolumna. W pojedynczej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów – przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów. Kolumna pojazdów wojskowych musi stosować się do przepisów o ruchu drogowym. Obowiązują ją zatem znaki i sygnały drogowe oraz zasady odnoszące się do pierwszeństwa. Zasada ta zostaje wyłączona w dwóch przypadkach:

gdy kolumna pojazdów wojskowych włącza się do ruchu, a ruch na skrzyżowaniu jest kierowany przez Żandarmerię Wojskową

gdy kolumna pojazdów wojskowych jest eskortowana przez radiowozy z włączonymi sygnałami błyskowymi – wtedy kolumna staje się kolumną uprzywilejowaną

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że status uprzywilejowania oznacza np., że kierowca nadal może wyprzedzić kolumnę pojazdów wojskowych, ale tylko poza terenem zabudowanym. Co ważne, nadal kolumny nie może przerwać – musi mieć warunki do wyprzedzenia całej.