Przetargi na S10 i S50/A50. Nowe drogi będą częścią wielkiej obwodnicy Warszawy

Stolica Polski potrzebuje obwodnicy z prawdziwego zdarzenia. Ta, której południową część drogowcy właśnie oddali do użytku, nie okala nawet całego miasta. Warszawa rozrosła się na tyle, że warszawiacy swoją obwodnicę często traktują jako lokalną drogą. I nie ma w tym nic złego, ale miasto leży w strategicznym miejscu na mapie Polski, gdzie przecina się wiele ważnych dróg.

Obwodnica Aglomeracji Warszawy przyda się kierowcom z całej Polski

Dlatego podjęto decyzję o zbudowaniu kolejnej obwodnicy Warszawy. Jednym z najważniejszych zadań ujętych w nowym programie drogowym jest rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz właśnie budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Inwestycje te wpisują się w koncepcję promowanego przez rząd Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w ciągu A50 i S50 ma mieć ponad 260 km długości, a jej koszt to ok 35 mld zł.

Sama nazwa mówi bardzo dużo. Nowy ring ma okalać nie tylko Warszawę, co całą aglomerację. Obwodnica pozwoli w ogóle ominąć stolicę i nie zbliżać się do niej. Takie duże, dość oddalone obwodnice ma wiele europejskich metropolii. Pozwalają znacznie odciążyć same miasta i ich okolice, a także skracają czas przejazdu i tranzytu - kierowcy w ogóle nie muszą się zbliżać w okolice zatłoczonej miejscowości.

Tak wyglądały pierwsze projekty OAW. Plany się zmieniły, ale ilustracje pokazują, jak potężna to inwestycja.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - drugi ring wokół Warszawy Fot. GDDKiA

Na poważnie ruszają prace nad OAW

GDDKiA podała właśnie, że ogłosiła postępowania przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej po zachodniej stronie Stolicy.

S10 Toruń - Warszawa

Dyrekcja opracowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 (odcinek Toruń - Warszawa) wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Zaproponowano cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy, a efekty prac przedstawiono samorządom. Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji nastąpi w procedurze wydania DŚU przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało uszczegółowieniom.

S50 - odcinek od S10 do DK92

Odcinek ma powstać na Mazowszu i obejmie trzy powiaty: płoński, płocki i sochaczewski. Obejmuie obszar gmin Naruszewo, Wyszogród, Młodzieszyn, Rybno i Sochaczew, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na połączeniu z planowaną drogą ekspresową S10, wstępnie w rejonie m. Nacpolsk, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu dróg ekspresowych S10 i S50. Koniec odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, wraz z węzłem z drogą krajową nr 92 i w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

S50/A50 - odcinek od DK92 do S7

Tu mówimy o obszarze powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. Obejmuje obszar gmin Sochaczew, miasto Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin, Wiskitki, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Pniewy, Tarczyn oraz Grójec, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos - Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

A50/S50 plany fot. GDDKiA