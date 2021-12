Koniec roku to czas rozstań. Lewis Hamilton sprzedał swoją Zondę 760LH

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ponoć na świecie istnieje około dwóch tuzinów 760-ki Zondy. Jednak Lewis Hamilton miał jedną z dwóch, które powstały od podstaw, a nie były przeróbkami mniejszych wersji.

Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 był właścicielem samochodu przez siedem lat i trzymał go w Monako. Zrozumiałe jest, że po sprzedaży samochodu, który ponoć miał mniej niż 1000 km na liczniku, został on sprowadzony do Wielkiej Brytanii.

Hamilton nie raz był zauważany w tym samochodzie w Monaku, a w 2015 roku brał udział w lekkiej stłuczce, po której pojazd został naprawiony.

760LH napędza 7,3-litrowy wolnossący silnik AMG V12 o mocy 760 KM i momencie obrotowym wynoszącym 780 Nm. W przeciwieństwie do większości innych modeli serii 760, 760LH ma sześciobiegową manualną skrzynię biegów, która przekazuje moc wyłącznie na tylne koła, podczas gdy większość innych ma zautomatyzowane manuale z łopatkami zmiany biegów. Kilka lat temu Hamilton powiedział, że Zonda była „straszna w prowadzeniu", twierdząc, że jest to „najlepiej brzmiący samochód" w jego kolekcji „ale pod względem obsługi jest najgorszy".

Kierowca F1 w 2014 roku zapłacił 1,5 mln dolarów za niestandardową Zondę.